İsrail ve ABD donanmalarından Kızıldeniz’de ilk kez ortak tatbikat
İsrail ve ABD donanmaları Kızıldeniz’de ilk kez ortak tatbikat gerçekleştirdi.
İsrail ve Amerikan donanmaları Kızıldeniz’de ilk kez ortak tatbikat gerçekleştirdi. İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz’de ABD Donanmasının Beşinci Filosu ile savunma ve kurtarma senaryolarını içeren ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, kuvvetler arasındaki işbirliğinin, bölgesel istikrar için deniz ticaret yollarının korunmasını teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.
İsrail Deniz Kuvvetlerinde Tuğgeneral Daniel Hagri yaptığı açıklamada, "Beşinci Filo ile ortaklık, bölgenin güvenliği ve İsrail’in güvenliği için stratejik bir ortaklıktır. Bu tatbikatlar, terör eylemlerini önlemek için denizcilik alanında savunma ve güvenlik çemberlerini genişletecek ve artıracak iş birliğinin başlangıcıdır" dedi.
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