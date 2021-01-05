İsrail Yunanistan'la 1.68 milyar dolarlık savunma anlaşmasını onayladı
İsrail Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın İsrail'le yapacağı 1.68 milyar dolar büyüklüğündeki 20 yıl süreli savunma anlaşmasını onayladığını açıkladı.
Onaylanan savunma anlaşması, iki taraf arasında şu ana kadarki yapılan en büyük savunma tedarik anlaşması.
Tarafların savunma bakanlıkları tarafından imzalanacak anlaşma, İsrailli savunma sanayi şirketi Elbit Systems'ın Hellenik Hava Kuvvetleri için uçuş okulunu kurup, işletmesini de kapsıyor.
Anlaşma ayrıca İsrail'in Yunanistan'a 10 M-346 Lavi uçağı satışını, T-6 Efroni uçaklarının bakımını ve simulatörlerin, eğitimin ve lojistik desteğin sağlanmasını içeriyor.
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