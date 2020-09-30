İsrail'den ABD'ye ilk "Demir Kubbe" teslimatı gerçekleşti

30 Eylül 2020 Çarşamba, 17:38

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 adet Demir Kubbe hava savunma sistemi bataryasının Savunma Bakanı Benny Gantz'ın da katıldığı "sembolik etkinliğin" ardından teslim edildiği belirtildi.

Söz konusu bataryaların Amerikan birliklerinin çeşitli balistik ve hava tehditlerine karşı savunulmasında kullanılacağı ifade edildi.

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Şubat 2019'da İsrail'den sınırlı sayıda "Demir Kubbe" hava savunma sistemi satın alınacağını açıklamıştı.

İsrailli Rafael şirketi tarafından üretilen ve 2011'den bu yana İsrail ordusunun envanterinde bulunan Demir Kubbe sistemi kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.