İsrail’den üçüncü doz için yeni yaş sınırı kararı

İsrail Sağlık Bakanlığı, üçüncü doz koronavirüs aşısı için yeni yaş grubunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2021 Salı, 15:53
İsrail’den üçüncü doz için yeni yaş sınırı kararı
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İsrail, koronavirüsün bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının yayılmasını önlemek için koronavirüs aşısının takviye dozunu olabilme yaş sınırını 40'tan 30'a indirdi.

İsrail sağlık bakanlığı, 30 yaşından büyük İsrail vatandaşlarının Pfizer/BioNtech koronavirüs aşısının üçüncü dozunu olabileceklerini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre takviye aşı dozu, ikinci aşı dozunu en az beş ay önce olmuş olanlara yapılacak.


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