İsrail’den üçüncü doz için yeni yaş sınırı kararı
İsrail Sağlık Bakanlığı, üçüncü doz koronavirüs aşısı için yeni yaş grubunu açıkladı.
İsrail, koronavirüsün bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının yayılmasını önlemek için koronavirüs aşısının takviye dozunu olabilme yaş sınırını 40'tan 30'a indirdi.
İsrail sağlık bakanlığı, 30 yaşından büyük İsrail vatandaşlarının Pfizer/BioNtech koronavirüs aşısının üçüncü dozunu olabileceklerini açıkladı.
Reuters'ın haberine göre takviye aşı dozu, ikinci aşı dozunu en az beş ay önce olmuş olanlara yapılacak.
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