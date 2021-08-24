İsrail’den üçüncü doz için yeni yaş sınırı kararı

24 Ağustos 2021 Salı, 15:53

İsrail, koronavirüsün bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının yayılmasını önlemek için koronavirüs aşısının takviye dozunu olabilme yaş sınırını 40'tan 30'a indirdi.

İsrail sağlık bakanlığı, 30 yaşından büyük İsrail vatandaşlarının Pfizer/BioNtech koronavirüs aşısının üçüncü dozunu olabileceklerini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre takviye aşı dozu, ikinci aşı dozunu en az beş ay önce olmuş olanlara yapılacak.