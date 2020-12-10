İşsiz sayısının 12 milyonu aştığını aktaran Öztrak: "Ormanda yangın var"

10 Aralık 2020 Perşembe, 13:52

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarının ardından açıklama yaptı. İş gücü ve istihdam verilerini "Afrika fıkrasındaki durum" olarak niteleyen Öztrak, "Aslan, ceylan ve zebra yan yana koşuyorsa ormanda yangın vardır" ifadesini kullandı.

Eylül ayında iş gücü, işsizlik ve istihdamın aynı anda düşmeye devam ettiğini aktaran Öztrak, "Yani, iş gücü piyasasında yangın halen sürüyor" dedi.

Son 24 ayın 21’inde istihdam kaybı yaşandığını belirten Öztrak, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Bir ekonomi yönetiminin başarısı çalışmak isteyen yurttaşlarına ne kadar iş yarattığıyla ölçülür. Bıraktık yeni işler yaratılmasını, son 24 ayın 21’inde istihdam kaybı yaşandı. İşi olanlar işini kaybetti. Eylül’de, geçen yıla göre, işini kaybedenlerin sayısı 733 bin oldu."

Öztrak ayrıca, istihdamdaki değişimi gösteren şu grafiği paylaştı:

CHP'li Öztrak, Türkiye'deki gerçek işsiz sayısının 10 milyon 229 bin olduğunu, iş başında olmayanların sayısının da 1 milyon 963 bin olduğunu ifade etti. Toplam işsiz sayısının 12,2 milyona ulaştığını aktaran Öztark, şu grafiği paylaştı:

Türkiye çok ciddi bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirten Öztrak şunlara dikkat çekti:

“Salgınla hızlanan dijitalleşmeyi de dikkate alarak, istihdam dostu politikalara odaklanmalıyız. Ama sorunun parçası olanlardan çözüm beklenemez.

Onun için: yeni kurallara, yeni kurumlara, yeni kadrolara ihtiyaç var”