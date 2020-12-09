İşsizlik ödeneğine en çok 25-29 yaş grubundakiler başvurdu bunu 30-34 yaş grubu izledi

09 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 2020 Kasım’a ilişkin açıkladığı “Aylık İstatistik Bülteni”, istihdam sorununun derinleştiğini ortaya koydu. Salgın nedeniyle 17 Nisan’dan bu yana işçi çıkarma yasağına rağmen, yılın ilk 10 ayında işsizlik ödeneği almak için başvuran işsiz sayısı 1 milyon 298 bin 375 kişiye yükseldi. Bu sayı, yılın ilk 8 ayında 1 milyon 138 bin 725 kişi, ilk 9 ayında ise 1 milyon 221 bin 915 kişi idi. 2020 Ocak-Ekim dönem aralığında işsiz kalan 1.3 milyon kişiden ise yalnızca 448 bin 518 kişi işsizlik ödeneğini almaya hak kazanabildi.

EN ÇOK GENÇLER

Dikkat çeken diğer veriler şu şekilde:

- 2020 Ocak-Ekim dönem aralığında işsizlik ödeneğine en çok başvuranlar, 263 bin 487 kişi ile 25-29 yaş aralığındakiler oldu. Bunu 223 bin 660 başvuru ile 30-34 yaş aralığındakiler izledi.

- İşverenlerin eleman talebini gösteren “açık iş” sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36.5 azalarak 104 bin 779’a geriledi.

- İlk 11 ayda ise açık iş sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33.4 azalarak 1 milyon 316 bin 629’a indi.

- Buna paralel olarak işe yerleştirilen kişi sayısı kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.6 azalarak 85 bin 240 kişiye düştü.

- 2020 Ocak-Kasım döneminde işe yerleştirilenlerin oranı ise bir önceki yılın aynı dönem aralığına kıyasla yüzde 42.8 azalmış oldu.

- Ocak-ekim aralığında işsizlik ödeneğine en çok başvuru, 351 bin 153 başvuru ile İstanbul’da yaşandı. Bu kişilerin yalnızca 136 bini ödeneği alabildi. En az başvuru ise 919 başvuru ile Tunceli’de görüldü. Bu kentte işsizlik ödeneğine başvuranların 245’i ödenekten faydalanabildi.

MOODY’S: ZAYIFLIK SÜRECEK

Türkiye’nin ekonomi yönetiminde yaptığı değişime ilişkin açıklama yapan Moody’s, “Anlamlı reform olmadan, Türkiye’nin yapısal zorlukları, kredilerde büyümenin ateşlediği büyüme, dış kırılganlıklar, döviz riskleri, faiz riskleri ve kurumsal zayıflık devam edecek” tespitinde bulundu. Kasım sonunda enflasyonun yüzde 14’e ulaştığını ve 4 Aralık itibarıyla ABD Doları/TL paritesinin 7.85 ile zayıf olmaya devam ettiğini belirten Moody’s, “Daha agresif politika adımları olmadan kur ve enflasyon baskılarının hafiflemesi muhtemel değil” dedi. Kuruluş, 11 Eylül’de Türkiye’nin kredi notunu ‘B1’den yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altındaki ‘B2’ye düşürmüştü. 2001 krizi sırasında bile bu not seviyesi görülmemişti.