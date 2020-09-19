İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nasuh Barın hayatını kaybetti

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nasuh Barın, 66 yaşında hayatını kaybetti.

AA
19 Eylül 2020 Cumartesi, 10:30
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Fotoğraf: Facebook (Nasuh Barın)

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından yazar, kareograf ve çevirmen Nasuh Barın, tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetti.

Türk balesine yıllarca hizmet etmenin yanı sıra Bektaşilik kültürü hakkında çalışmalara imza atan Barın, Sevgi Sanlı'nın "Kaygusuz Abdal" oyununun koreografisini de yapmıştı.

Bektaşi muhibbi Muammer Barın'ın oğlu olan sanatçı, Prof. Dr. Suraiya Faroqhi'nin "Anadolu'da Bektaşilik" kitabını Almanca’dan çevirmişti.


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