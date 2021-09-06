İstanbul Esenyurt'ta doğal gaz patlaması gerçekleşti
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlaması mahalle sakinlerini korkuttu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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