İstanbul Esenyurt'ta doğal gaz patlaması gerçekleşti

Esenyurt'ta doğal gaz patlaması meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 00:52
İstanbul Esenyurt'ta doğal gaz patlaması gerçekleşti
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlaması mahalle sakinlerini korkuttu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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