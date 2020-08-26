İstanbul İngiltere seferini yapan yolcu uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı
İstanbul'dan İngiltere’nin Manchester kentine sefer yapan uçak, Türk yolcunun panik olması ve pilot kabinine giderek kapıya vurması nedeniyle Yunanistan’ın Korfu Havalimanı’na acil iniş yaptı.
İstanbul’dan İngiltere’nin Manchester kentine sefer yapan Jet-2 şirketine ait uçağın, Türk yolcunun panik olması ve pilot kabinine giderek kapıya vurması nedeniyle Yunanistan’ın Korfu Adası’nda bulunan havalimanına iniş yaptığı belirtildi.
Yunan televizyon kanalı ERT’nin aktardığına göre, Türk asıllı bir yolcu panik olmuş bir şekilde pilot kabinin kapısına vurdu ve ardından diğer yolcular tarafından sakinleştirildi. Türk yolcunun henüz ne sebeple panik yaşadığı bilinmiyor.
Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'den Yunanistan'a uçuşların kapalı olduğu ifade edilirken; Yunan yetkililerin uçağın acil iniş talebi üzerine Korfu Havalimanı'na iniş izni verdiği kaydedildi.
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