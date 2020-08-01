İstanbul Maltepe'de askeri alanda yangın!

Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:54
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Maltepe'de bulunan askeri alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Otluk alandaki yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Geniş alana yayılan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. 

Yangın söndürme çalışmasına askerler de katıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


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