İstanbul Tabip Odası delegesi Dr. Tahsin Çınar gözaltına alındı

11 Ekim 2020 Pazar, 20:42

İTO tarafından yapılan açıklamada, Büyük Kongre delegesi Dr. Tahsin Çınar'ın kendisine ait olmayan bir hesabın yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı duyuruldu.

İTO tarafından yapılan açıklama şöyle:

''İstanbul Tabip Odası Büyük Kongre delegesi Dr. Tahsin Çınar kimliği belirsiz bir sosyal medya hesabından yapılan asılsız ihbarla, kendisine ait olmayan bir hesabın yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. #TahsinCinar yalnız değildir.''