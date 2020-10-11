İstanbul Tabip Odası delegesi Dr. Tahsin Çınar gözaltına alındı

İstanbul Tabip Odası (İTO) Büyük Kongre delegesi Dr. Tahsin Çınar'ın gözaltına alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2020 Pazar, 20:42
İstanbul Tabip Odası delegesi Dr. Tahsin Çınar gözaltına alındı
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İTO tarafından yapılan açıklamada, Büyük Kongre delegesi Dr. Tahsin Çınar'ın kendisine ait olmayan bir hesabın yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı duyuruldu.

İTO tarafından yapılan açıklama şöyle:

''İstanbul Tabip Odası Büyük Kongre delegesi Dr. Tahsin Çınar kimliği belirsiz bir sosyal medya hesabından yapılan asılsız ihbarla, kendisine ait olmayan bir hesabın yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. #TahsinCinar yalnız değildir.''


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