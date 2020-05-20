İstanbul Valiliği, Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini duyurdu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini açıkladı. Yerlikaya, berber ve kuaförlerin Çarşamba ve Perşembe günleri gece saat 02.30'a kadar Cuma günü ise saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini açıkladı. Yerlikaya, berber ve kuaförlerin Çarşamba ve Perşembe günleri gece saat 02.30'a kadar Cuma günü ise saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.
Twitter üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20.05.2020 Çarşamba ve 21.05.2020 Perşembe günleri Gece saat:02.30'a kadar, 22.05.2020 Cuma günü saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir."
Video Haberler
- Müftülükten camide çalınan 'Çav Bella' açıklaması
- Kayyımları protesto eden HDP'lilere gözaltı
- Kılıçdaroğlu, '500 bin TL'lik rüşvet' iddiasını sordu
- Müftü yardımcısından 19 Mayıs'ı kutlayanlara hakaret
- Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler!
- Karpuz maskesiyle böyle soygun yaptılar!
- Beyzbol topu büyüklüğünde oluk oluk yağdı
- Amatör tarihçinin ilk sorusu 'Tuzunuz var mı?' oldu
- Farklı göz rengine sahip kedi fenomen oldu
- İstiklal Caddesi’nde korkutan kalabalık!