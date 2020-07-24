İstanbul Valisi duyurdu: Ayasofya'ya girişler durduruldu

24 Temmuz 2020 Cuma, 11:26

Danıştay kararı ile müzeden camiye çevrilen Ayasofya Camii, bugün kılınacak ilk Cuma Namazı ile yeniden ibadete açılıyor.

Ayasofya Camii'ne yurttaşların akını sürerken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kalabalığa dikkat çekerek “Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli Misafirlerimiz, #AyasofyaCamii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak."