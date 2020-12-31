İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'yılbaşı tedbirleri'ne ilişkin açıklama

31 Aralık 2020 Perşembe, 11:32

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ‘2020 Yılı Asayiş Değerlendirme ve 2021 Yılbaşı Tedbirleri’ başlıklı düzenlediği basın toplatısında açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya’nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“İstanbul’a özel güvenlik tedbirleri alıyoruz. Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma 24 bin 298 polis 4 bin 918 bekçi 160 sahil güvenlik mensubu toplam 34 bin 247 arkadaşımız görev yapacak.

'GİRİŞLER SINIRLANDIRILACAK'

Yeni yılı karşılayabilmemiz için her yılbaşında olduğu gibi İstanbul'un her noktasında olacağız. Yeni yılı karşılarken Covid-19 tedbirlerine herkesin uymasını bekliyoruz.

Tedbirler kapsamında Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den Cuma günü saat 10'a kadar tüm girişler sınırlandırılacaktır."

COVİD-19 TEDBİRLERİ

“2 bin 674 ekibimizdeki 10 bin 588 personelimiz 21 Ağustos'tan günümüze kadar başta izolasyon kuralları olmak üzere; kişiler, umuma açık yerler ve işletmelerde 6 milyon 15 bin bin 321 denetim yaptı. Kurallara uymayan kişi ve işletmelerin 11 bin 390'ına idari işlem, 9 bin 659'una adli işlem yapıldı.”

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