İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,16'ya çıktı

19 Şubat 2021 Cuma, 11:08

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 30 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 49,16 olarak ölçüldü. Kentte, 12 Şubat Cuma gününden bu yana yağan karın erimesi ve yer altına çekilmesiyle barajların doluluk oranının önemli miktarda artması bekleniyor.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 44,54, Terkos'ta yüzde 46,85, Sazlıdere'de yüzde 25,01, Alibey'de yüzde 55,06, Büyükçekmece'de yüzde 51,79, Ömerli'de yüzde 57,27, Darlık'ta yüzde 55,10, Elmalı'da yüzde 55,26, Kazandere'de yüzde 62,40 ve Pabuçdere'de yüzde 34,12 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 427 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 741 bin metreküp oldu.

GÜN GÜN DOLULUK ORANLARI

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

İstanbul, mevsim normallerinin üzerinde yağış almasına karşın barajlardaki doluluk oranı 2008 ve 2014'ten sonra son 15 yılın en düşük üçüncü oranında seyrediyor.

Barajlardaki doluluk oranı, 19 Şubat tarihi baz alındığında: