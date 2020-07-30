İstanbul'da bayram trafiği gece de devam etti
Kurban Bayramını il dışında geçirmek isteyen vatandaşlar gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler köprüsünde trafiğe neden oldu.
Kurban Bayramını il dışında geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. İstanbul'dan çıkışlar gece saatlerinde de devam etti. 15 Temmuz Şehitler köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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