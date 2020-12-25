İstanbul'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. 7 ilçede 10 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, il genelinde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 7 ilçede 10 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyona önceden belirlene adreslere gece saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, baskın yapılan adreslerde aramalarda bulundu.
Operasyon kapsamında, Bağcılar'da bir adrese giren polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına alırken evde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den 'ev' yanıtı
- Demirtaş'tan yeni açıklama
- Kar yağışı sonrası Mansur Yavaş'tan özür mesajı
- İmamoğlu: Akit bir gazete değildir
- MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı
- CHP'li Özkoç, Soylu’ya sert sözlerle yanıt verdi
- Yeneroğlu'ndan Soylu'ya: Kendi mevzuatından bihaber
Video Haberler
- Erdoğan'ın hocası yaşamını yitirdi
- İki gezegenin yakınlaşması böyle kayıt altına alındı
- HDP'li Gergerlioğlu’ndan Soylu’ya yanıt
- Bekir Coşkun'un adı Buca'da ölümsüzleşecek
- AKP'li Çelik'ten o görüntüye açıklama
- Mehmet Metiner, Ebubekir Sofuoğlu'nu savundu
- Tuncay Özkan: Çıplak aramayla orada tanıştım
- CHP'li Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı
- Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Demirtaş' yanıtı
- Aleyna Çakır'ın katil zanlısından ölüm tehdidi
En Çok Okunan Haberler
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den 'ev' yanıtı
- Demirtaş'tan yeni açıklama
- Kar yağışı sonrası Mansur Yavaş'tan özür mesajı
- İmamoğlu: Akit bir gazete değildir
- MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı
- CHP'li Özkoç, Soylu’ya sert sözlerle yanıt verdi
- Yeneroğlu'ndan Soylu'ya: Kendi mevzuatından bihaber