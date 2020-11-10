İstanbul'da semt pazarlarında HES kodu zorunluluğu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da semt pazarlarında esnaf için HES kodu uygulamasının ve "Sabahtan öğlene kadar indirim"in başladığını bildirdi.
Vali Yerlikaya, açıklamasında, "Koronavirüs önlemleriyle ilgili pazarcı kardeşlerimiz ve buraya gelen hemşehrilerimizin davranışlarını, kendi önlemleriyle ilgili bu hassasiyete riayetlerini gözlemlemeye geldik. İstanbul'da 462 semt pazarımız var ve bunların şehrimize hizmetinin önemi çok büyük. Bu 50 bin arkadaşımız, İstanbul gibi dünyanın 14. büyük metropolünde 16 buçuk milyon hemşehrimizle devamlı karşı karşıya ve onlara hizmet veriyor. Artık onlar da HES kodunu uygulasın" diye konuştu.
Pazarda HES kodu uygulamasının yeni olduğunu söyleyen Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Bugün gezmiş olduğumuz pazardaki arkadaşlarımızın her biri, odamızla, belediyemiz ve kaymakamlığımız, valiliğimizin koordinasyonunda el birliğiyle artık HES koduyla çalışan ve bunu da müşteri ve hemşehrilerine deklare eden bir pazarda gezdik. Bu yeni bir uygulama. Bu uygulamaya destek olduklarından, katkı verdiklerinden dolayı pazarcı kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, varolsunlar.
Bu ikincisi belki daha da cezbedici. O da şu, bütün semt pazarlarımızda akşama doğru 16.00 ile 19.00 kapanma saatleri arasında bir yoğunluk oluyor. Bunu önleyebilmek için yine odalarımızda şunu paylaştık, 'Sabah saat 07.00 ile öğlen saat 13.00'e kadar bir indirim yapalım, buna var mısınız?' dedik oda başkanlarımıza. Onlar da sağolsunlar, 'Hiç merak etmeyin Sayın Valim, biz odamıza kayıtlı olan 20 bin pazarcı kardeşimizle hasbihal edeceğiz, var olduğumuzu İstanbulumuza, aziz şehrimize göstereceğiz.' dediler."
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Koca’nın ‘Atatürk’ paylaşımına tepki yağdı
- 'Hastanelerde yer yok' dedi, görevinden alındı!
- “HDP ile oturup anayasa hazırlamışlar”
- Damat Saray’ı kızdırdı
- Mehmet Ceyhan: Üç belirtiyi görürseniz doktora başvurun
- Mısra Öz'den çok sert 'Lütfi Elvan' tepkisi!
- Lütfi Elvan ve Joe Biden arasındaki ortak nokta
- Hareketi tepki çekmişti: Görüntüsünü izlemiş
- Leman'dan çok konuşulacak Berat Albayrak kapağı
- Gökhan Özoğuz'dan Koca'nın '10 Kasım’ paylaşımına tepki
Video Haberler
- Yunan televizyonunda 09.05 sirenleri heyecan yarattı
- Lütfi Elvan yemini yanlış okudu!
- TFF'den 10 Kasım'a özel forma
- Galata Köprüsü'nde Formula 1 şovu
- Müge Anlı’da skandal olay
- Saat 09.05’i gösterdiğinde gözyaşlarına boğuldu
- Törene Vali geç kaldı, AKP’li Başkan son anda yetişti!
- Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
- Kadıköy’de 10 Kasım’da “Ata’ya saygı zinciri”
- 10 Kasım töreninde gergin anlar!
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Koca’nın ‘Atatürk’ paylaşımına tepki yağdı
- 'Hastanelerde yer yok' dedi, görevinden alındı!
- “HDP ile oturup anayasa hazırlamışlar”
- Damat Saray’ı kızdırdı
- Mehmet Ceyhan: Üç belirtiyi görürseniz doktora başvurun
- Mısra Öz'den çok sert 'Lütfi Elvan' tepkisi!
- Lütfi Elvan ve Joe Biden arasındaki ortak nokta
- Hareketi tepki çekmişti: Görüntüsünü izlemiş
- Leman'dan çok konuşulacak Berat Albayrak kapağı
- Gökhan Özoğuz'dan Koca'nın '10 Kasım’ paylaşımına tepki