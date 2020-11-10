İstanbul'da semt pazarlarında HES kodu zorunluluğu

10 Kasım 2020 Salı, 21:17

Vali Yerlikaya, açıklamasında, "Koronavirüs önlemleriyle ilgili pazarcı kardeşlerimiz ve buraya gelen hemşehrilerimizin davranışlarını, kendi önlemleriyle ilgili bu hassasiyete riayetlerini gözlemlemeye geldik. İstanbul'da 462 semt pazarımız var ve bunların şehrimize hizmetinin önemi çok büyük. Bu 50 bin arkadaşımız, İstanbul gibi dünyanın 14. büyük metropolünde 16 buçuk milyon hemşehrimizle devamlı karşı karşıya ve onlara hizmet veriyor. Artık onlar da HES kodunu uygulasın" diye konuştu.

Pazarda HES kodu uygulamasının yeni olduğunu söyleyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bugün gezmiş olduğumuz pazardaki arkadaşlarımızın her biri, odamızla, belediyemiz ve kaymakamlığımız, valiliğimizin koordinasyonunda el birliğiyle artık HES koduyla çalışan ve bunu da müşteri ve hemşehrilerine deklare eden bir pazarda gezdik. Bu yeni bir uygulama. Bu uygulamaya destek olduklarından, katkı verdiklerinden dolayı pazarcı kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, varolsunlar.

Bu ikincisi belki daha da cezbedici. O da şu, bütün semt pazarlarımızda akşama doğru 16.00 ile 19.00 kapanma saatleri arasında bir yoğunluk oluyor. Bunu önleyebilmek için yine odalarımızda şunu paylaştık, 'Sabah saat 07.00 ile öğlen saat 13.00'e kadar bir indirim yapalım, buna var mısınız?' dedik oda başkanlarımıza. Onlar da sağolsunlar, 'Hiç merak etmeyin Sayın Valim, biz odamıza kayıtlı olan 20 bin pazarcı kardeşimizle hasbihal edeceğiz, var olduğumuzu İstanbulumuza, aziz şehrimize göstereceğiz.' dediler."