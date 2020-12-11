İstanbul’da sokak köpeğine akıl almaz eziyet

11 Aralık 2020 Cuma, 09:36

Başakşehir 7. bölgede dün saat 11.00 sıralarında yaşanan olayda kimliği belirsiz bir şahıs, yavru sokak köpeğini henüz bilinmeyen bir nedenle ayağından yaraladı. Ayağının bir kısmı parçalanan köpeğin seslerini duyan ve olay yerine giden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.





Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen Başakşehir Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların kutuya koyduğu köpeği götürerek tedavi altına aldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



