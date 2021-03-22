İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 74’e ulaştı

22 Mart 2021 Pazartesi, 17:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hafta sonundan uyardığı gök gürültülü sağanak yağış İstanbul’da akşamüstü itibarıyla etkili olmaya başladı. Saat 16.00 sularında başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini artırırken; trafiği de etkisi altına aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluğu haritasına göre, İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 17.20 itibarıyla yüzde 74’e ulaştı. Bazı yollarda trafik, yağmurun etkisiyle durma noktasına geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, özellikle Marmara Bölgesi’nde Trakya ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği duyurulmuş; 25 il için sarı kodlu uyarı verilirken, 23 il için de turuncu kodlu uyarı yapılmıştı.