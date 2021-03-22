İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 74’e ulaştı
İstanbul’da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, trafiği de etkiledi. Bazı yollarda trafik durma noktasında geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluğu haritasına göre kentte trafik yoğunluğu yüzde 70’i aştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hafta sonundan uyardığı gök gürültülü sağanak yağış İstanbul’da akşamüstü itibarıyla etkili olmaya başladı. Saat 16.00 sularında başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini artırırken; trafiği de etkisi altına aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluğu haritasına göre, İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 17.20 itibarıyla yüzde 74’e ulaştı. Bazı yollarda trafik, yağmurun etkisiyle durma noktasına geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, özellikle Marmara Bölgesi’nde Trakya ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği duyurulmuş; 25 il için sarı kodlu uyarı verilirken, 23 il için de turuncu kodlu uyarı yapılmıştı.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Bankalardan kur artışı sonrası 'döviz' ve 'altın kararı
- Fransız bankasından korkutan dolar/TL öngörüsü
- Doların yükselmesinin ardından siyasilerden ilk yorum
- SON DAKİKA! Dolar durdurulamıyor
- Dolar yükseldi Erdoğan'ın o sözleri gündem oldu
- Doların yükselmesine ilişkin ilk uzman yorumu
- Dolar şoku sonrası Muharrem İnce'den yurttaşlara çağrı
- Ekonomist Demirtaş'tan 'faiz' göndermesi
- Televizyon kanalları dolar bilgisini kaldırdı
- Borsa İstanbul'dan flaş açıklama