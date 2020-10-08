İstanbul'un 15 ilçesinde IŞİD operasyonları
Terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturmalarda 19 şüphelinin yakalanması için bu gece yeni bir operasyon başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik yeni bir çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul genelinde 15 ilçede Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gecenin erken saatlerinde başlatılan eş zamanlı operasyonda, IŞİD'li şüphelilerin kaldıkları adreslerde arama yapıldığı ve bazılarının gözaltına alındığı bildirildi.
Aralarında ‘yabancı terörist savaşçı’ (YTS) olarak nitelendirilen IŞİD üyelerinin de olduğu haklarında yakalama kararı bulunan 19 şüphelinin, IŞİD ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları, bir kısmının söz konusu radikal örgüte yardım ve yataklık ettiği iddia ediliyor.
Gece başlatılan operasyonun, şu sıralar devam ettiği bildirildi.
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