İşte dolarda son durum

28 Mayıs 2020 Perşembe, 10:01

Dolar/TL'de Mayıs ayı başındaki 7.2690 seviyesindeki tarihi zirvesinden başlayan düşüş 6.8'in altına kadar sürdükten sonra dolar/TL bir süredir bu seviyelerde yatay bir seyir izliyor.

Hazine'nin dün iç piyasada kurumsal yatırımcılara yönelik döviz borçlanmaları ile mayıs ayı borçlanma programını da hedeflerine iki katına yakın rekor seviyelerden tamamlarken küresel piyasalar ve veri gündemi takip edilmeye devam ediyor.

BDDK'nın bankaları daha çok kredi vermeye, tahvil alımına gitmeye ya da TCMB ile swap yapmaya yönelten kararı ile TL cinsi tahvil getirilerinde sert düşüşler sonrası sınırlı yükseliş yönlü bir seyir görülüyor. Ancak lokal bankaların tahvil ilgisi devam ediyor. Merkez Bankası ise tarihinin en hızlı tahvil alımlarını sürdürüyor.

SİYASET YAKIN TAKİPTE

Piyasalarda siyaset de son dönemde daha yakından takip ediliyor. Erken seçim olup olmayacağı piyasadaki en önemli siyaset gündemi olarak izlenirken AKP'li yetkililer ise seçimlerin 2023'te yapılacağını belirtiyorlar.

Dolar/TL kısa sürede daha fazla swap anlaşmaları sağlanacağı ve dış finansman endişelerinin azalacağı beklentisiyle gerilediği tarihi zirvesinden 6.8'e gerilemiş daha sonra bu seviyede oldukça yatay bir seyir izlemişti.

Kur işlem hacimlerinin düşük olduğu bayram tatilinde 6.7'nin de altını test etti ancak bu seviye kalıcı olmadı. Dolar/TL güne saat 08:58'de 6.7795/6.7875 seviyesinde işlem görüyor.

BÜTÇE AÇIĞI SERT YÜKSELİYOR

Hazine'nin koronavirüsle birlikte vergi tahsilatlarını ötelemesi ve giderlerinde artışla birlikte bütçe açığı sert yükseliyor. Bununla birlikte Hazine de yüklü borçlanmalarına devam ediyor. Hazine bu ay 40 milyar TL'lik hedefine karşın yaklaşık 77 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. Mayıs ayı programı dün 4 döviz cinsi iç borçlanma ile tamamlandı.

Hazine dün kurumsal yatırımcılara 1.64 milyar Avro ve 1.35 milyar dolar tutarında tahvil ve kira sertifikası ihraç etti. Hazine nisanda da hedeflerinin iki katından fazla borçlanmıştı.

Küresel piyasalarda koronavirüs pandemisinden küresel ekonomik toparlanmanın hızlı olacağı konusunda artan iyimserlik, ABD ve Çin arasındaki Hong Kong ile ilgili uzlaşmazlığa dair kaygıları geri plana itmesiyle kısmen de olsa devam ediyor.

SWAP GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Bakan Berat Albayrak dün TRT'de yaptığı konuşmada yerel para ile ticaret kapsamında swap görüşmelerinin devam ettiğini, 2020'nin pozitif büyüme ile tamamlanacağını belirtti. Albayrak yeni destek paketlerinin olacabileceğini ve erken seçimin gündemde olmadığını da belirtti. Albayrak koronavirüs döneminde Türkiye'nin "Ne faizi, ne kuru, ne borsası, ne ödeme dengesi ne de bütçesi raydan çıktı" dedi.

CDS'LERDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra geriliyor. Yılın başında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 240 puanda bulunan CDS bugün 535/550 seviyesinde bulunuyor. CDS'teki düşüş son bir kaç günde 600 puanın üzerinden 500 puana doğru belirginleşmesinin ardından zayıflasa da devam ediyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün son işlem yüzde 12.31 bileşik seviyesinde gerçekleşti.