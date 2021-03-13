İşte haftalık burç yorumları

13 Mart 2021 Cumartesi, 16:00

Serap Kılıç Baytok, Cumhuriyet Cumartesi eki için yazdı.



Öğlen saatlerinde yeni bir ay doğuyor balık burcunda. Güneş ve ayın birlikteliğine Neptün ve Venüs de katılmakta. Balık burcunda buluşan bütün şifa ve arınma göstergelerinin eşliğinde, dünyanın pandemiden kitlesel olarak büyük ölçüde şifalanacağını, toplu aşı ve ilaç tedavisi ile bu salgınla olan ilişkimizde yeni bir sayfa açılacağını söyleyebiliriz.

Yayılma ve çözülmeyi ifade eden balık temasında belirsizliklerin bulunduğunu, akışa teslim olmanın balık burcunun kaotik yapısından çıkışının tek yolu olduğunu unutmamak gerekir. Her gelişme yeni çözümleri bünyesinde barındırsa da yanında hesapta olmayan başka belirsizlikleri doğurabilir. Bu yeniay sonrası, bütün olma, büyük resmi görme, merhamet ve yardımlaşma temalarında artış olacak, karşımızdakine empati göstermek daha kolay olacaktır. Birliktelik ve ortaklıklarda başlangıçların net hedefler veya anlaşmalar üzerine kurulması önem arz edecektir, balık yerleşimleri yanlış anlama ve aldanmalara açık kapı bırakabilir.

KOÇ: Koç burçları sağlık konularında ve onlara sıkıntı veren psikolojik/enerjetik engellerden özgürleşmek yolunda adımlar atacak, başlangıçlar yapacaklar. Yalnız kalmanın daha fazla hoşunuza gideceği, kendi iç sesinizi dinlemek istediğiniz bir hafta. İlham dolu bir dönem başlıyor sizin için, aklınıza gelenleri not edin.

BOĞA: Yeni arkadaşlıklar başlatabilecek, sosyal çevrelerinizle iletişiminizi arttırabilecek bir yeniay gerçekleşiyor. Sosyal medya hesapları açmak ya da kitle iletişim araçları kullanmaya başlamak için ideal zamanlar. Kariyerinizde size destek verecek kişilerle tanışabilirsiniz. Bireysel hareketlerden sıkılmış, grup nasıl yapalım derse tamam demeye hazır kıvama gelmiş olabilirsiniz.

İKİZLER: İş hayatınızda yenilikler ve başlangıçlar var. İşverenlerinizle iletişim ve görüşme halinde olabilir, tutum ve tavırlarda karşılıklı yeni bir sayfa açmaya karar verebilirsiniz. Yeni iş görüşmeleri ve kariyer başlangıçları yapmak isteyenler için ideal bir hafta olacak. İş ve işverenlerinizle ilgili yanıldığınız ya da aldandığınız yerleri farkedebilirsiniz.

YENGEÇ: Eğitim hayatınızı etkileyecek, bu alanda yenilikler ve başlangıçlar yapmak isteyebileceğiniz bir dönem başlıyor. Evli iseniz eşinizin akrabaları ile olan ilişkinizde yeni bir sayfa açıyor olabilirsiniz. Seyahat etme ve yurtdışına çıkma fırsatları gözleyenler, önümüzdeki günlerde şans sizden yana.

ASLAN: Ekonomik anlamda aradığınız bir kaynağa ulaşmak konusunda destek alabilecek bir dönemdesiniz. Eşinizin kazançları artabilir ya da istediğiniz bir krediyi alabilir hala gelebilirsiniz. Hayatınızda değişim ve dönüşüm tetikleyecek olan bu yeniay, krizlerinizi aşmanıza destek olabilir. Değişim ve dönüşüm direnseniz de başlıyor.

BAŞAK: İkili ilişkilerinizi yeniden şekillendirecek olan bu yeniayda, başak burçları yalnızlıklarına son verebilirler. Hali hazırda ilişki içindeki ya da evli başak burçları, evlilik dinamikleriniz değişiyor, eşiniz/ilişkiniz kendi hayatında yeni başlangıçlar yapıyor olacak, bu gelişmeden siz de fayda göreceksiniz.

TERAZİ: Çalışma hayatınız ve çalışma koşullarınızla ilgili yenilikler ve başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni insanlarla çalışmaya başlayabilirsiniz ya da çalışma arkadaşlarınızda değişiklikler gözlemlenebilir. Yeni bir rutin ve düzene geçmek istiyorsanız bu konuda rahat ilerleyeceksiniz. Diyete, perhize başlamanın tam sırası, bu fırsatı kaçırmayın.

AKREP: Akreplerin aşk ve flört hayatlarında etkinlik ve başlangıçlar var. Bu alanda gerçekleşen bir yeniayla birlikte, yeni bir aşka yelken açıyor ya da eski bir tanışıklığı ciddileştiriyor olabilirsiniz. Yeni bir hobiye başlayabilir, normalde pek göstermediğiniz bir uğraşınızı çevrenize göstermeye başlayabilirsiniz. Girişimci olmak isteyen iç sesinize kulak verebilirsiniz.

YAY: Ev ve aile ile ilgili gündemlerinizde değişimler ve başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Evinizde değiştirmek istediğiniz şeyleri öncelik haline getireceksiniz. Aileniz ve ebeveynleriniz ile ilgili gündemlerinizde yeni bir dönem başlayabilir. Mülk, arsa ve taşınmaz yatırımları yapmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz.

OĞLAK: Yakın çevre ve akrabalarla olan ilişkinizde yeni bir sayfa açabilirsiniz. Kardeş ve kuzenlerle daha fazla iletişim halinde olabilirsiniz. Seyahat edecek ya da kısa ziyaret gerçekleştirebileceksiniz. İleri de gitmek üzere tatil programı yapabilirsiniz. Beklenen haberlerin gelebileceği bir hafta olabilir.

KOVA: Yeniay ekonomi hanenizde gerçekleşiyor. Bu dönem değer yaratma ve kazanma alanında yeni bir sayfa açabilirsiniz. Kazanç sağlayacak girişimlerde bulunabilir, daha önce yaptığınız işlerin sonuçlarını, mükâfatlarını alıyor olabilirsiniz. Kendinizi daha değerli hissedeceğiniz, yatırımlar yapabileceğiniz bir dönem başlıyor.

BALIK: Burcunuzda meydana gelen bu yeniay, hayatta yeni başlangıçlarınız olduğunu gösteriyor. Kişisel imajınızda, dış görünüşünüzde yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel iradenizi daha fazla ortaya koymak isteyeceğiniz ve bu konuda destek göreceğiniz, olayları sizin şekillendirdiğiniz bir dönem başlıyor.



