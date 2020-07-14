İşte İzmir'in pandemi raporu

14 Temmuz 2020 Salı, 11:26

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 aydır yapılamayan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi,Kültürpark 1 Nolu Hol’de gerçekleştirildi. Genel Sekreter Buğra Gökçe, pandemi sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, pandemi sürecindeki çalışmaları tek tek, rakamlarla anlattı. Gökçe, “Krizi fırsata çeviren yatırım hamlelerimiz de oldu, bazılarını da ertelemek zorunda kaldık. Krizin başlangıcından önce, Başkanımız Tunç Soyer’in yüksek öngörüsüyle, Toplum Sağlığı Dairesi’ni kurmuştuk. Pandemiyle ilgili bir kurguyla kurmamıştık ama daire, pandemi sürecinde çok başarılı işler yaptı. Başkanın Günlüğü adlı videolarla pandemi sürecinde yapılanlar paylaşıldı. Okullarda, toplu taşım araçlarında özel bir dezenfeksiyon çalışması yapıldı” dedi.

Tüm etkinliklerin iptal edildiğini, Bilim Kurulu’nun oluşturulduğunu anlatan Dr. Buğra Gökçe, rakamlarla süreci anlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Bilim Kurulu'nun belediyenin bazı kararları çok hızlı biçimde almasını sağladığını burgulayan Gökçe, "Üç binden fazla vatandaşımız görüşlerini bizimle paylaşarak, krizin başlangıç aşamasında bize yardımcı oldu. Krizi hisseden ülkelerin neler yaptığını araştırmaya başladık. Ardından 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili çok önemli uyarı olmuştu. Telefonla bu grupta yer alan vatandaşlarımızı bire bir arayarak ulaşmaya çalıştık. Sosyal mesafeye ilişkin çıkartma uygulamalarını başlattık. Sosyal dayanışma çalışmalarımız büyük önem kazandı. Belediyemiz işini kaybeden mağdurlarla yönelik hareket alanı yarattı. 33 bin 825 aileye 400 TL nakdi yardım yaptık. Halkın Bakkalı üzerinden de 44 bin 874 gıda paketi bağışı alındı. Nakdi bağış toplanmadı. 207 bin 770 aileye gıda paketi dağıtıldı. Vatandaşlara Ramazan’da iftarını açabilmesi için örgütlenmeye gidildi, askıda iftar uygulamasına gidildi. İzmirlilerin bağışlarıyla 422 bin iftar sofrası dağıtıldı. Askıda Fatura uygulaması başlattık. 13 bin 037 ihtiyaç sahibi 1.2 milyon liralık su faturasını ödedi. İzmirlilere teşekkürü borç biliyoruz. Üreticilerimizin tüketiciyle buluşma anlamında sıkıntılar oldu. Kirazın, salatalığın toplanması gibi. Bakla, enginar, patates, salatalık bezey alımları yapıldı. 153 bin 760 çocuğa süt dağıtıldı. 35 bin 700 aileye kavurma dağıtıldı. Çiçek üreticilerinin yanında olduk. 50 bin sardunya saksısı satın alıp Anneler Gününde annelere ulaştırdı. Roman çiçekçiler vasıtasıyla yaptık, onlara destek verdik. 459 gönüllü, 21 köyde 95 üreticinin kiraz hasadına katıldı. Sağlık personeline ilişkin çalışmalar yaptık. Onların konaklama ve ulaşım imkanları sağlandı. Menemen’de tıbbi atık sterilizasyon tesisi açtık. 3 bin 716 kişiye evde bakım hizmeti sunuldu. Sosyal mesafeyi sağlamak için yeşil alanlarda çemberler oluşturuldu.Toplu taşımda yeşil koltuk uygulamasına geçildi. Seyyar pazarı vatandaşların ayağına götürmeye çalıştık. 60 yaş üstü vatandaşlarımıza 10 bin adet Bayrak Paketi ulaştırdık. Sokak hayvanları için 81 ton mama yardımı yapıldı." dedi.

120 MİLYON LİRA HARCANDI

Pandemi sürecinde, bu hizmetler için 120 milyon lira harcandığını belirten Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Turizm faaliyetlerinin sürmesi için Turuncu çember uygulamasına geçildi. COVİD 19 Dirençililik eylem planı hazırladık. Eylem planımız, Avrupa’da da referans olarak gösterildi. Bu süreçte, bazı gelirlerden vazgeçmek durumunda kaldık. Su kesme işlemleri iptal edildi. Bu yasal düzenleme olmadan, Başkanımız Tunç Soyer, bu yönde karar almıştı. Borcundan dolayı suyu kesilmiş vatandaşların sularını bağladık, kesilme durumuna gelenlerin su kesme işi iptal edildi. İlan, reklam ödemeleri de ötelendi. 1 milyon 985 bin olan günlük yolcu sayısı, 200 binlere düştü. Mart-Nisan aylarında yüzde 65 biniş kaybı oldu, 177 milyon lira biniş kaybı yaşandı. Su gelirleri, toplu ulaşım gelirleri düştü. İller Bankası gelirleri yüzde 15 azaldı. Doğal olarak bütçede açık oluştu. Buna rağmen, yılbaşından bu yana, 1 milyar 245 milyon lira harcama yaparak yatırımlara devam ediyoruz. 83 otobüs alımı yapıldı, Narlıdere metrosunun yüzde 59’ü tamamlandı. 134’ü körüklü olmak üzere, 304 otobüs için ihaleye çıkıldı. Sipariş edilen iki feribottan biri olan Fethi Sekin feribotu geldi. Çiğli tramvayının ihalesine çıkılacak. Krizi fırsata çeviren yatırımlarımız oldu. Ana arterlerdeki yolları yeniledik. 395 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı. 5.5 kilometre bisiklet yolu tamamlandı.”

VAKA SAYILARI DİP YAPTI

İzmir’de koronavirüs vakalarını da değerlendiren Dr. Buğra Gökçe, “Nisan ayında, Türkiye’deki toplam vaka sayısının yüzde 6’sı İzmir’deydi. Haziran ayında bu oran, yüzde 2.3’e indi. Bir süre, en çok vakanın yaşandığı iller sıralamasında ikinci sıradaydık. Şimdi ilk beşte bile yokuz. Yüksek riskli beş kent arasında İzmir’in olmaması, sevindirici” ifadelerini kullandı.