İşte Türkiye'nin ev tercihleri: En önemli kriterler neler?

09 Şubat 2021 Salı, 16:01

Pandemi döneminde yapılan bir ev araştırmasında, gelecek iki yılda evini yenilemek isteyenlerin yaklaşımlarını mercek altına alındı.

Hafele Türkiye’nin araştırmasına göre gelecek iki yılda evini yenilemek isteyenlerin yüzde 37’si yeni bir konut almayı planlarken yüzde 49’u ise geniş çaplı bir tadilatı yeterli görüyor. Satın alma planı yapan kesimin yüzde 85’ini kadınlar oluştururken, bu rakam tadilat planlayanlarda yüzde 55’e geriliyor.

İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Geçen aylarda İstanbul'da gerçekleştirilen "Gayrimenkulde 2020 ve Ötesi" araştırmasının sonuçlarına göre, ortalama hane gelirinin 7.300 TL olduğu, katılımcıların ortalama yaşının ise 37 olduğu ifade edildi.

Gelecek iki yılda evini yenilemek isteyen kesimin yaklaşımlarının mercek altına alındığı rapora göre evlerini yenilemek isteyenlerin yüzde 37’sini bunu yeni bir konut satın alarak yapmak isterken, yaklaşık yüzde 50’si ise geniş bir tadilat planlıyor. Kalan yüzde 13’lük bölüm ise kentsel dönüşüme odaklanmış durumda.

Araştırmada ortaya çıkan bulgulara göre, gayrimenkul alımında kadınlar erkeklere göre daha fazla söz sahibi.

Araştırma katılımcılarının cevapları kadın – erkek ayrımında incelendiğinde, satın alma planı yapan kesimin yüzde 85’ini kadınlar oluştururken, bu rakamın tadilat planlayanlarda yüzde 55’e gerilediği görüldü.

Diğer taraftan satın alma planı yapanların sadece yüzde 15’i erkek iken, tadilat planlayanlarda bu rakamın yüzde 45’e çıktığı ifade edildi.

EN ÖNEMLİ KRİTER DEPREM GÜVENLİĞİ

Araştırma sonucunda, özellikle son yıllarda yaşanan depremler ve pandemi nedeniyle tüketicilerin yeni konutlardaki beklentilerinin de ciddi ölçüde değiştiği görüldü.

Yeni konut alımının karar alma aşamasında en fazla önem verilen ilk üç kriterin depreme dayanıklılık, lokasyon ve balkon olarak öne çıktığı belirtildi.

Araştırma sonuçlarının geri kalanı şöyle: