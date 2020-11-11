İstifa eden Berat Albayrak’ın yerine, Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanı oldu

11 Kasım 2020 Çarşamba, 06:00

Murat Uysal’ın görevden alınarak yerine Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanı olarak atanması, ardından istifa eden Berat Albayrak’ın yerine, uzun bir sessizlikten sonra Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanı yapılması mali piyasaları ilk aşamada olumlu etkiledi.

Önceki gün “ekonomide yeni politika” umudunu satın alan piyasalarda TL güçlenirken, dolar 8.02 liraya kadar çekildi, Borsa İstanbul (BİST) ise hızlı yükseldi.

Dünkü görüntü ise “açıklamaları bekleyeyim, icraata bakalım” safhasına geçildiğini gösteriyor.

TÖREN YAPILMADI

Albayrak’ın sağlık sorunlarını ileri sürmesi nedeniyle, dün devir teslim töreni olmadan yeni görevine başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ise piyasalara verdiği ilk mesajında şunlara dikkati çekti: “Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Önemli olan kurumların güçlendirilmesi, kuralların etkili bir biçimde işletilmesidir.”

Yeni Merkez Bankası Başkanı Ağbal da, ilk açıklamasında 19 Kasım’daki Para Politikası Kurulu’na atıfla “Temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir” vurgusu yapmıştı.

Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün katıldığı bir toplantıdaki “Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon prangası ile modern kapitülasyonlara mahkûm etmek isteyenlere karşı şimdi de tarihi bir mücadele veriyoruz” sözleri, ekonomiye bakışla ilgili tartışmaların devam edeceğini gösteriyor.

Bu tür gelişmeler altında dün, dolar kuru 8.0836-8.3771 lira, Avro kuru 9.5643-9.8436 lira arasında dalgalı hareket etti. Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) dün 465-478 baz puan bandına çekildi.

ELVAN, DPT KÖKENLİ

Elvan göreve başlamasının ardından dün, gazetecilerin “Sürpriz oldu mu?” sorusuna ise “Sürpriz oldu” yanıtını verdi.

1962 Karaman Ermenek doğumlu olan Elvan, İTÜ Maden Fakültesi’nde lisans, Leeds Üniversitesi ve Delaware Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimleri aldı. DPT kökenli olan Elvan, siyasete atıldıktan sonra 64. Hükümet’te Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükümet’te Kalkınma Bakanı olarak görev aldı.

Elvan, en son TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.