İstifası istenen Paşinyan, 6 aylık eylem planını açıkladı

18 Kasım 2020 Çarşamba, 15:24

Hakkında istifa talebinde bulunulan Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından 6 aylık eylem planını açıkladı. Paşinyan, olanların tüm sorumluluğunu üstlendiğini fakat şu an görevinin Ermenistan’daki dengeyi ve ulusal güvenliği sağlamak olduğunu belirtti. 15 maddelik 6 aylık bir eylem planı yayınladı.

Başbakan Paşinyan, "Dağlık Karabağ konusunda resmi bir müzakere sürecini eski haline getirmek istediğini ve halkının halen etnik Ermeniler kontrolündeki topraklara geri dönmesine öncelik verdiğini" bildirdi. Paşinyan ayrıca, "Dağlık Karabağ’ın yasal statüsünü ele almak, askeri reform yapmak, seçim yasasını düzenlemek, koronavirüs salgını ile mücadele ve ekonomiye odaklanmak istediğini" söyledi.

Paşinyan, Azerbaycan'la geçen hafta yapılan anlaşmanın ardından muhalefetten gelen istifa baskısını reddetmişti. Ülkenin Dışişleri Bakanı bu hafta başında istifa etmişti.



