İstifası istenen Rektör Bulu: Asla düşünmüyorum, bana dokunmak devlete dokunmaktır
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne 'atanan' Melih Bulu, yaşanan olaylar ve istifa çağrıları hakkında konuştu. İstifayı asla düşünmediğini belirten Bulu, “Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak” açıklaması yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan ve öğrenciler ile akademisyenlerin kabul etmediği Melih Bulu'dan yeni bir açıklama geldi.
HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Bulu, istifa etmeyi asla düşünmediğini belirtip "Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak" dedi.
Bulu, Alçı'nın "Peki ama bitme emaresi var gibi görünmüyor. Üstelik 6 ay çok uzun bir süre, böyle karmakarışık bir 6 ay geçer mi?" sorusuna ise "Elbette böyle sert geçecek bir 6 ay değil. Tansiyon düşecek ancak 6 ay içinde kriz tamamen biter" yanıtını verdi.
Melih Bulu'nun göreve başladığı ilk gün kendisini protesto eden öğrencilerin yanına gidip, onları ikna etmeye çalıştığını hatırlayan Alçı, Pazartesi akşamı ise Mezunlar Derneği Başkanı Önder Şahin’in anlatımına göre "Bana dokunmak devlete dokunmak olur" deyip öğrencilerin yanına gitmeyi reddettiğini aktardı.
Alçı, yazısında Bulu için "Geldiğinden beri 100 kadar akademisyenle konuşmuş. Yeni rektörün iddiasına göre 20 kadar hoca mahalle baskısı uygulayarak işi bloke ediyor" ifadelerini kullandı.
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