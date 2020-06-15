İstiklâl Marşı'nın yazılış öyküsü beyazperdeye uyarlanıyor

15 Haziran 2020 Pazartesi, 10:42

Sözleri şair Mehmet Âkif Ersoy'a ait olan ve 12 Mart 1921 yılında Birinci Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edilen "İstiklâl Marşı"nın yazılış öyküsü, "Âkif" adıyla beyazperdeye uyarlanıyor. 12 Mart 2021 tarihinde İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı olması dolayısıyla hayata geçirilecek olan filmin, aynı tarihte vizyona girmesi planlanıyor.

Yapımcılığını Tarçın Film Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu, senaryosunu ise Hakan Haksun'un kaleme aldığı "Âkif", aynı zamanda Mehmet Âkif Ersoy'un yaşamından da kesitler sunacak.

Oyuncu seçimi devam eden filmin çekimleri eylül ayında başlayacak.