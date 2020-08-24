İtalya’da bir ilk: ‘Koronavirüs yok’ diyen gence ceza kesildi
Avrupa’da salgından etkilenen ülkelerden bir tanesi olan İtalya’da, maske takma mecburiyeti gece saatlerini kapsayacak şekilde değiştirildi. Böylece ilk ceza kesilmiş oldu.
İtalya’da maske kullanım mecburiyetin kapsamı genişletildikten sonraki ilk ceza, başkent Roma’da polislere ‘koronavirüs yok’ diye karşı çıkan bir gence kesildi. Genç, 400 euro para cezasına çarptırıldı.
Sputnik’in haberine göre, meşhur Trevi çeşmesi yakınlarında eğlenen bir grup genç, kendilerini maske takma mecburiyeti konusunda uyaran polise karşı çıktı. Gruptakilerin pek çoğu uyarının ardından maske takarken, 29 yaşındaki bir genç bunu reddetti. Bunun üzerine polis para cezası uyguladı. Roma Today’in aktardığına göre daha sonra da San Lorenzo bölgesinde benzer bir ceza daha verildi.
Söz konusu cezanın, halka açık yerlerde gece saatlerinde maske takılmasını mecburi kılan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından kesilen ilk ceza olduğu belirtildi. Yasakların 7 Eylül’e kadar sürmesi bekleniyor.
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