İtalya’da bir ilk: ‘Koronavirüs yok’ diyen gence ceza kesildi

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:37

İtalya’da maske kullanım mecburiyetin kapsamı genişletildikten sonraki ilk ceza, başkent Roma’da polislere ‘koronavirüs yok’ diye karşı çıkan bir gence kesildi. Genç, 400 euro para cezasına çarptırıldı.

Sputnik’in haberine göre, meşhur Trevi çeşmesi yakınlarında eğlenen bir grup genç, kendilerini maske takma mecburiyeti konusunda uyaran polise karşı çıktı. Gruptakilerin pek çoğu uyarının ardından maske takarken, 29 yaşındaki bir genç bunu reddetti. Bunun üzerine polis para cezası uyguladı. Roma Today’in aktardığına göre daha sonra da San Lorenzo bölgesinde benzer bir ceza daha verildi.

Söz konusu cezanın, halka açık yerlerde gece saatlerinde maske takılmasını mecburi kılan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından kesilen ilk ceza olduğu belirtildi. Yasakların 7 Eylül’e kadar sürmesi bekleniyor.