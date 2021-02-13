İtalya'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 93 bin 356'ya ulaştı
İtalya'da koronavirüs (Covid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 311 artarak 93 bin 356 oldu.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 532 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 710 bin 819'a ulaştı.
Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 401 bin 413'e geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 311 artarak 93 bin 356'ya yükseldi.
İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 973 artışla 2 milyon 216 bin 50'ye ulaştı.
Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 935 bin 985 oldu. Aşılananların 1 milyon 276 bin 576'sının ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.
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