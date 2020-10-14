İtalya'da kriz: Böyle devam ederse en fazla 2 ay dayanabiliriz
İtalya'da Doktorlar Sendikası Anaao-Assomed Genel Sekreteri Carlo Palermo, mevcut sayılar ile ülkedeki sağlık sisteminin 5 ay daha direnebileceğini belirterek, "Vaka sayısındaki artış Fransa'da görüldüğü gibi bir artışa geçerse sistemimiz buna en fazla 2 ay dayanabilir" dedi.
İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 901 yeni vaka tespit edildi. Yeni vakalar ile birlikte toplam vaka sayısı 365 bin 467'ye yükseldi. Ülkede aktif hasta sayısı 87 bin 193 olarak açıklandı. İtalya'da en yüksek vaka sayısı 6 bin 557 ile 21 Mart'ta kaydedilmişti.
Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 41 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 36 bin 246'ya yükseldi. Ölü sayısı 20 Haziran'dan bu yana ilk kez 40'ı aştı. Son 24 saat içinde 62 kişi daha yoğun bakıma alınırken, İtalya genelinde toplam 514 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.
"ARTIŞ FRANSA'DAKİNE BENZERSE SİSTEM 2 AY DAYANABİLİR"
Doktorlar Sendikası Anaao-Assomed Genel Sekreteri Carlo Palermo, yeni vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi. Mevcut sayılar ile ülkedeki sağlık sisteminin 5 ay daha direnebileceğini belirten Palermo, "Şu an için rakamlar kontrol edilebilir düzeyde. Ancak vaka sayısındaki artış Fransa'da görüldüğü gibi bir artışa geçerse sistemimiz buna en fazla 2 ay dayanabilir" dedi.
YENİ TEDBİRLER GETİRİLDİ
İtalyan hükümeti, vaka sayısındaki artış nedeniyle yeni kısıtlama tedbirlerini yürürlüğe koydu. Maske kullanımı ülke genelinde açık alanları da kapsayacak şekilde zorunlu hale getirildi. Açık veya kapalı alanlarda kutlama gibi etkinlikler yasaklandı. Sadece düğün ve cenaze merasimlerine izin verilirken, söz konusu merasimler 30 kişi ile sınırlandırıldı. Okul gezileri ve temas içeren amatör sporlar yasaklandı. Özel mülklerdeki davetlerde ise 6'dan fazla kişinin bulunmaması tavsiye edildi.
Başbakan Giuseppe Conte, yeni tedbirler için "Eve polis göndermeyeceğiz ama herkesin sorumlu davranması gerekiyor" açıklamasında bulundu.
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- Kız kardeşi yaşamını yitirdi
- CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek
- Türkiye gündemine damga vurdu!
- Davutoğlu’ndan ‘erken seçim’ açıklaması
- IMF, Türkiye ekonomisi tahminini açıkladı
- Kalın'dan COVİD-19 testi itirafı
- AKP'den 'milli iradeye gözdağı' yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım
- AYM üyesi Yıldırım'dan yeni açıklama
Video Haberler
- Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
- Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
- HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu
- Ayhan Bilgen'den dikkat çeken paylaşım
- 2 bin 200 yıllık tarih gün yüzüne çıkacak
- Döviz bürosu sahibi bulduğu dolarların sahibini arıyor
- Burçin Terzioğlu’nun ‘Susmuyoruz’ mesajı gündem oldu
- Trafikte tekme ve yumruklu kavga anı kamerada
- İyi temizlik yaptığını böyle kanıtladı
- Tarikatlar devlete sızıyor mu? sorusuna yanıt
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- Kız kardeşi yaşamını yitirdi
- CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek
- Türkiye gündemine damga vurdu!
- Davutoğlu’ndan ‘erken seçim’ açıklaması
- IMF, Türkiye ekonomisi tahminini açıkladı
- Kalın'dan COVİD-19 testi itirafı
- AKP'den 'milli iradeye gözdağı' yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım
- AYM üyesi Yıldırım'dan yeni açıklama