İtalya'da teleferik faciası: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

İtalya'nın kuzeyinde Stresa-Mottarone teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesi sonucunda 9 kişi yaşamını yitirdi.

AA
23 Mayıs 2021 Pazar, 16:10
İtalya'da teleferik faciası: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi
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İtalyan Ulusal Alp Dağları ve Madencilik Arama-Kurtarma Biriminden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Piemonte bölgesindeki Maggiore gölü kıyısındaki Stresa kasabası ile Mottarone arasındaki teleferik hattındaki bir kabin yere çakıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre kabinde bulunan 11 kişiden 9'u yaşamını yitirdi.

Kabinin Mottarone'deki varış noktasına 300 metre kala ormanlık alana düştüğü belirtildi.

Söz konusu teleferik hattının, Covid-19 salgını tedbirleri sonrasında 24 Nisan'da yeniden faaliyete açıldığı kaydedildi.


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