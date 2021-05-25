İtalyan mafya lideri Rocco Morabito yakalandı
İki yıl önce Uruguay'da hapishaneden kaçan İtalyan mafya lideri Rocco Morabito, Brezilya'da yakalandı.
Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın güneyindeki Reggio Calabria bölgesinde varlık gösteren mafya yapılanması "Ndrangheta"nın elebaşlarından Morabito'nun yakalandığını duyuruldu.
Açıklamada, "İtalya'nın en çok aranan ikinci suçlusu" olarak nitelenen Morabito'nun beraberindeki iki yabancı uyruklu kişiyle ülkenin Paraiba eyaletine bağlı Joao Pessoa şehrindeki bir otelde Interpolün iş birliğinde Brezilya polisinin düzenlediği operasyonla yakalandığı belirtildi.
Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Anderson Torres, Morabito'nun yakalanması nedeniyle ülkesinin suça karşı mücadelesine dikkati çekti ve güvenlik güçlerini tebrik etti.
Morabito, Haziran 2019'da 3 mahkumla birlikte Uruguay'da, İtalya'ya iade edilmek üzere tutulduğu bir hapishanenin çatısındaki boşluktan firar etmişti.
Ülkesinde 1994'ten bu yana aranan 54 yaşındaki Morabito, 23 senenin ardından 2017'de Uruguay'ın başkenti Montevideo'da kaldığı otelde yakalanmıştı.
Güney Amerika ile İtalya'nın Milano şehri arasındaki kaçakçılık faaliyetlerinde büyük rol oynadığı bilinen Morabito'nun ülkesinde çeşitli suçlardan 30 yıl mahkumiyeti bulunuyor.
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