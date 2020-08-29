İtiraz ABD'den geldi: BMGK, Lübnan'daki barış gücü askerlerinin sayısını azalttı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'daki barış gücü askerlerinin sayısını ABD'nin itirazı sonucu azalttı.
BMGK, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresini bir yıl daha uzatırken, ABD'nin baskısı ve kararı veto etme tehdidi üzerine misyondaki barış gücü askerlerinin sayısını azalttı. Hizbullah'ın bölgedeki varlığından rahatsız olan ve UNIFIL'e yıllardır gereğinden fazla kaynak ayrıldığını düşünen ABD, misyonun küçültülmesini talep etti. BMGK da bunun üzerine aldığı kararla barış gücü misyonunda görev yapan 15 bin asker sayısını 13 bine indirdi.
Kararda aynı zamanda Lübnan hükümetine İsrail ile aralarında yer alan Mavi Hat'taki tüneller dahil BM barış gücü askerinin talep ettiği tüm alanlara hızlı, engelsiz ve tam erişim çağrısı yapılıyor.
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