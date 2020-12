İTO: Ölümleri durdurmak için kapanma şart

01 Aralık 2020 Salı, 14:55

İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından bir basın toplantısı düzenlenerek, kendi bünyesindeki İzleme Grubu'nun salgına ilişkin kasım ayı raporunun özeti paylaşıldı.

İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip'in rapordan aktardığı açıklamalar şu şekilde:

VAKA SAYISINDA AVRUPA'DA 1'İNCİLİĞE ULAŞTIK

"Bir takım önlemler açıklandı, bunlar doğru ancak yeterli olmadığını düşünüyoruz. Çünkü var olan yüksek vaka sayıları ve ölüm oranlarını kontrol etmeye yetmeyecektir. Her hastalanan 100 kişiden 2'sinin öleceğini düşünürsek, ne kadar hasta olursa o kadar can kaybı olacaktır. Bu can kayıplarını önlemek için gerekli önlemler alınmalı. Bu konuda da iktidar sorumludur. Dünyada vaka sayıları artmakta ve biz Avrupa'da 1'inci vaka sayısına ulaşmış durumdayız. Hala PCR testi negatif olanların verileri paylaşılmıyor. Ayrıca yaş, cinsiyet, bölge, sağlık çalışanlarının oranları gibi detaylı bilgiler verilmemktedir. Ülkemizde PCR test pozitifliği oranını hala bilmemekteyiz. Kasım ayında vaka sayıları nisan ayını geçmiş bulunmaktadır. İstanbul Türkiye'in yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Vakaların çoğunluğu İstanbul'dadır ve bu yüzden önemlidir.

14 GÜNLÜK KAPANMA ÖNEMLİ

Hastanelerde yatak sayıları ve yoğun bakımlar dolma noktasına gelmiştir. Bu nedenle Covid olmayan hastalar için de sıkıntılı durum yaşanmaktadır. Bu hastalar için ayrılan yataklar giderek Covid hastaları ile dolmaktadır. Toplumsal hareketliliği engelleyen kısıtlamaların alınmasın 5 gün içerisinde etkisini gösterecektir ama Biz, ölü sayılarının azaltılması noktasında 14 günlük bir kapanmanın önemini özelikle vurgulamak istiyoruz.

-Özetle salgın; İzleme Grubu'muzun değerlendirmelerine göre yönetilememektedir.

-Salgın yönetimi bakımından sınıfta kalındığını söyleyebiliriz.

-Bugün geldiğimiz noktada bu salgın, sadece bir çalışan hastalığı durumuna gelmiştir. Çünkü sadece haftasonu yasaklar konmuştır. Bu önlemler; yaşamak için çalışmak zorunda olan insanların hastalığı haline geldiğini göstermektedir.

-Açıklanan hastane ve yoğun bakım oranları gerçek hayat deney ve pratikleriyle uyuşmamaktadır.

-Bu durumda İTO ve İzleme Grubu olarak, sosyal devlet desteği sağlanarak kamu ve özel sektörde çalışanlara en az 1 ay ücretli izin verilerek, esnafa kira ve muafiyet desteği sunularak, kayıt dışı kesime de yurttaşlık geliri tanınarak en az 2, tercihen 4 hafta temel gereksinimler dışında, acil kapanmanın gerektiğini ve ardından epidemiyoloji biliminin gerekleri doğrultusunda kontrollü olarak açılması gerektiğini vurguluyoruz.