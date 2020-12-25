İYİ Parti’den 2021 yılı için ekonomi uyarısı

25 Aralık 2020 Cuma, 17:24

Özlale, İYİ Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısına, “sizlere evimizden İYİ Parti Genel Merkezi’nden sesleniyoruz” diyerek başladı. Özlale, özetle şunları söyledi:

"MERKEZ BANKASI TAŞINDI MI TAŞINMADI MI?”

Bir de sorumuz var, o da Merkez Bankası organizasyonu ile ilgili. Çok basit bir soru Merkez Bankası taşındı mı taşınmadı mı? Gördüğümüz kadarıyla Merkez Bankası’nın çok kritik birimlerinde çalışan uzmanlarımız İstanbul Ümraniye’de kiralanmış bir binada çalışıyorlar. Başkan ve Genel Müdürler Ankara’dalar fakat sık sık Ankara İstanbul arası mekik dokumak zorundalar. Bizim sorumuz şu; Merkez Bankası gibi Türkiye’nin ekonomi politikasına yön veren bir kurumun hem Ankara’da hem İstanbul’da ofisinin bulunması, buradaki kritik uzmanların Ankara İstanbul arasında seyahat etmesi organizasyon açısından doğru mudur değil midir Sayın Ağbal’dan bu soruyu cevaplamasını bekliyoruz.

“İSTİKRAR ODAKLI EKONOMİ MODELİ”

Biz gerçekten enflasyonla mücadele etmek istiyorsak verimlilik odaklı, istikrar odaklı bir ekonomi modeline geçmeliyiz. Merkez Bankası’nın bu kararları üretim maliyetlerini de düşürmüyor. Biliyoruz ki, enflasyonla mücadelede kalıcı olarak başarı sağlamak istiyorsanız üretim maliyetlerini de düşürmeniz gerekiyor.

“2021’E DARALAN BİR EKONOMİ İLE GİRECEĞİZ”

Ekonomi reformunda gördüğümüz tek şey Merkez Bankası’nın faiz artımı. Bunun adına sıkı para politikası denir bunun sonuçları da olumsuz olabilir. 3-4 ay içerisinde belki enflasyon düşecek fakat maliyeti işsizlik ve çok yüksek üretim kayıpları olacaktır. 2021’e daralan bir ekonomi ve daha da artan bir istihdam problemiyle gireceğiz.

“BİZİM ANLADIĞIMIZ EKONOMİ REFORMU”

İktidar partisinin enflasyonu düşürmekten anladığı sadece sıkı para politikasıyken, bizim anladığımız verimlilik artışlarını sağlayacak bir büyüme modelidir, üretim maliyetlerini aşağı çekecek, tarım reformunu gerçekleştirecek bir büyüme modelidir. Bizim ekonomi reformundan anladığımız yatarım ikliminin iyileştirilmesidir. Merkez Bankası’nın gerçekten bağımsız olmasıdır. Enflasyonu düşürürken toplumsal mutabakat çerçevesinde gerekli bütün politika araçlarını aynı anda kullanabilecek çeviklikte bir anlayıştır.”