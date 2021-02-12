İYİ Parti'den 'referandum' teklifi: Bir tarafta partili cumhurbaşkanlığı sisteminin teklifi, bir tarafta bizimki olsun

12 Şubat 2021 Cuma, 11:40

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, İzmir'de, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde düzenlenen İYİ Parti İstişare Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni anayasa" çağrısına yönelik değerlendirmede bulunan Akalın, şöyle konuştu:

"İzmir'den teklifte bulunuyorum. Referandumu kabul ve ret üzerinden yapıyoruz. Bir anayasa değişikliği yapalım bir tarafta Cumhur İttifakı'nın desteklediği partili cumhurbaşkanlığı sistemi hangi değişikliği yapmak istiyorsa o teklif metni olsun, diğer tarafta da bizim iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş teklifimiz olsun. Millet bu iki teklif arasında tercihte bulunsun"

İNCE'NİN PARTİSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Akalın, gazetecilerin Muharrem İnce'nin CHP'den istifası ve İnce'nin lideri olduğu Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmasına ilişkin sorusunu da "19 yıllık iktidarın politik olarak başarısının altında yatan muhalefeti de tanzim etme tavrıdır. 2003 yılında Genç Parti siyasi operasyonla tasfiye edildi. 2007 yılında ANAP ve DYP birleşmesi vardı. Sinan Aygün'ün deyimiyle görünmez el değdi o birleşme tasfiye edildi" ifadeleriyle yanıtladı.

Akalın, Cumhurbaşkanlığı adayı seçiminin partilerle yapılan istişareler sonucu ortaya çıkacağını dile getirerek, "Sokaktaki heyecanı görüyoruz ve yakın zamanda İYİ Parti ile ilgili Türkiye'de muazzam bir patlama bekliyoruz." dedi.