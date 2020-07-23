İYİ Parti'li Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı istifaya çağırdı

23 Temmuz 2020 Perşembe, 14:52

Çıray, teşhis testi olarak kullanılabilen üç farklı test olduğunu ifade ederek, "Bu testlerden PCR (Polymerase Chainreaction: Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi Covid-19 tanısında halen en güvenilir olan testtir. Şu anda devlet ve özel tüm laboratuvarlar Sağlık Bakanlığı'nın geliştirilmesi için katkı sağladığı Biospeedy Covid-19 PCR kitini kullanmaya zorunlu tutuldu. Ancak sahadan ve bilim insanlarından aldığımız bilgiler can sıkıcı. Çünkü, kullanımda bu kitin teknik kusurları olduğu anlaşıldı. Negatif değerlerin güvenilirliği yok. PCR kiti ile birlikte kullanılması gereken bir de RNA izolasyon kiti var. Ancak sahadaki uzmanlar, Bu kitin izolasyon yaptığına dair yeterli kanıt yok diyorlar,” diye sizi görevinizi yapmaya davet etmiş ve seslenmiştim “Ya bu test kitini iyileştirin veya test kiti ithal edin!” dedi.

"YERLİ KİTLERİN DOĞRULUĞUNUN YÜZDE 40 OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

"Ne yazık ki haklı çıktık. Haklı çıktık çünkü ahlâki ve bilimsel olarak Koronavirus mücadelesini siyaset üstü bir anlayışla izledik. Milletimize “yerli kit” olarak tanıtılan ve bütün tanı merkezlerinde kullanımı mecbur tutulan Koronavirüs testinin doğruluğunun Avrupa’da yapılan araştırmalarda yüzde 40 olduğu ortaya çıktı"diyen Çıray, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine Sayın Sağlık Bakanı Koca, güya tepki göstermiş ve bir günah keçisi olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde testi onaylayan Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanı Selçuk Kılıç görevden almış. Yetmez Sayın Bakan, siz istifa etmelisiniz. Çünkü sizi daha Nisan başında uyarmıştım. TV’lerde ve Sözcü’de yayınlanan söyleşimde bu hayati konuyu gündeme getirdiğimde de yalanlamamıştınız.

Yani bilime karşı kulaklarınızı tıkamakla kalmadınız, Covid-19 PCR testi için çalışma yetkisi isteyen laboratuvarlara Sağlık Bakanlığı olarak geliştirilmesi için katkı sağladığınız BioEksen firmasının Biospeedy Covid-19 PCR kitini kullanmayı mecbur tuttunuz. Halbuki kapalı kapılar ardında bilim insanları Bakanlığınızı en üst düzeyde uyarmıştı. Bir Bakan Yardımcınıza Biospeedy kitinin bu haliyle böyle bir salgında kullanılmasının uygun olmadığını, iyileştirilmesinin gerektiğini ifade etmişlerdir. Ama inadına bu görüşmeden sonra aynı gün Sağlık Bakanlığı Covid19 testinin Bakanlık tarafından yetki verilmiş hastaneler dışında çalışılmasını yasaklamıştır.

Sonuç olarak Sayın Koca’nın sözde “yerli ve milli” teste dayanarak yaptığı tüm hasta sayıları ve diğer istatistiki bilgiler çöp olmuştur. Böyle durumlarda demokrasinin kırıntısı kalmış olan ülkelerde bakan istifa eder. Ben de kendisini istifaya davet ediyorum."