İYİ Partili Çıray'dan şoke eden iddia: Sadece Malatya’da 28 ölüm varken, Türkiye genelinde 18 ölüm açıklandı

27 Ağustos 2020 Perşembe, 12:35

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, haftalık yazılı açıklamasında, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı ile mücadele sürecini değerlendirdi.

"25 Ağustos 2020’de Malatya’da 28 ölüm vakası varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir" sözleri ile verilerdeki çelişkilere dikkat çeken Çıray, iktidarın sağlık yerine ekonomiyi tercih ettiğini belirterek, alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi.

Verilerin çelişkili olduğunu ifade eden Çıray, il sağlık müdürlükleri ve bakanlık tarafından paylaşılan verilerin birbirini tutmadığını, Malatya’da 29 vefat bilgisi paylaşıldığı gün Bakanlık tarafından Türkiye genelinde 18 ölüm bildirildiği örneği üzerinden öne sürdü.

Covid-19 salgını yeteri kadar azaltılmadan birçok ekonomik ve sosyal faaliyetin önünün erken açılmasının “Türkiye’yi Covid-19 açık hava hastanesine çevirdiğini” söyleyen Çıray’ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

RUS TURİSTLERE KAPILARIMIZ KONTROLSÜZCE AÇILDI

“Son olarak Kurban Bayramımızda turizmi teşvik edecek kararlar alınmıştır. Bununla kalmayan AKP iktidarı 18 yıllık beklemeden sonra zaten ibadete açık olan Ayasofya’yı tekrar ibadete açarken binlerce insanı bir araya getirmiştir. Daha da önemlisi resmi olarak 900 binin üzerinde Covid-19 hastası bulunan Ruslara Türkiye’nin kapıları açılmış ve salgının bulaşma riski artırılmıştır. Bunları gördükten hemen sonra aynı günlerde yeni bir açıklama yaparak, derhal tedbir alınmazsa sağlık sisteminin çökebileceğini ifade etmemize rağmen bizi dinlemeyen AKP iktidarı, Covid-19 için tedbir alın açıklamamızı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yasaklayın anlamıştır.”

AKP YÖNETİMİ MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE HAZIRLIKLI DEĞİL

“Bugün gelinen noktada vatandaşlarımızın durumu içler acısıdır. Ülkenin her yerinden, hastalar, hasta yakınları ve meslektaşlarım tarafından aranıyorum ve dinlediklerim beni ürpertiyor. Şimdi ise mevsim değişikliği başladı ve bu değişiklik dönemlerinde başka hastalıklarda artış olması kaçınılmazdır. AKP yönetimi maalesef buna da hazırlıklı değildir”

COVID-19 TABLOSUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI GÜVEN KAYBIDIR

“Nitekim Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın Mart ayının ikinci yarısından bu yana her akşam kamuoyu ile paylaştığı ‘Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’ verileri değiştirilmiştir. Toplam yoğun bakım hasta sayısı ve toplam entübe hasta sayısı parametreleri tablodan kaldırılarak Sn. Bakan’ın ve Bakanlığın güvenilirliği büyük yara almıştır. Üstelik bu değişiklikten Bilim Kurulu’nun dahi bilgisi olmadığı ortaya çıkmıştır.”

“Sonuç olarak gelinen bu noktada yapıcı muhalefet anlayışımız ve milletimizin sağlığını koruyabilmek amacı ile bir durum tespiti yapmayı ve bu durum tespiti sonucunda yeni önerilerde bulunmayı bir görev kabul ediyoruz.”

AÇIKLADIKLARI COVID-19 RAKAMALARINI ONLA ÇARPIN

“Bugün itibarı ile sahadan aldığımız bilgilere göre entübe ve yoğun bakım hasta sayıları Nisan başındaki sayıların üzerindedir. Yeni vaka artış oranı günde ’lere kadar ulaşmıştır. Meslektaşlarımın başının derde girmemesi içi yayınlayamıyorum ancak ölüm sebebine COVID yazılmış vefat raporlarından iade edilenler mevcuttur. Gaziantep’te sadece bir mezarlığa bir günde COVID-19 pozitif olan tam sekiz kişi defnedilmiştir.

Doktorlara nefes darlığı, solunum yetmezliği ve yutkunma güçlüğü olmayan COVID-19 pozitif hastaları yatırmamaları, evlerinde takip etmeleri talimatı verilmiştir. Yani açıklanan rakamları 10 ile çarpmak daha doğru olacaktır. Bunun yanında SGK özel hastanelere para ödememeye başlamıştır.”

SADECE MALATYA’DA 28 ÖLÜM VAKASI VARKEN, TÜRKİYE GENELİNDE 18 ÖLÜM VAKASI BİLDİRİLDİ

“25 Ağustos 2020’de Malatya’da 28 ölüm vakası varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir. Gerçeklerin gizlenmesi mümkün olmadığına göre bu şeffaflık dışı yöntem derhal terk edilmelidir. 18 Mart 2020’de söylediğimiz gibi tedbirlerin yine taksit taksit alınıyor olması büyük bir yanlıştır. Yaşamsal üretimin devamı için gerekli sektörler tespit edilmeli, bu sektör çalışanlarına özel kimlik kartı verilmeli, başta tarım ve sağlık sektörü çalışanları özel olarak takibe alınmalı ve bunlar dışındaki yurttaşlarımız 14 veya 21 gün genel karantinaya alınmalıdır.”