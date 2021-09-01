İYİ Partili Demirkol'dan MHP'ye davet

01 Eylül 2021 Çarşamba, 15:44

İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Fatih Demirkol, beraberinde partililerle birlikte Tokat’ın Eze köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Fatih Demirkol, Cumhur İttifakı’nda birtakım gelişmeler olabileceğini belirterek, MHP’yi Millet İttifakı’na davet etti. Demirkol, “MHP’nin yeri Millet İttifakı’dır” dedi.





Demirkol, Eze Köyü’ndeki temaslarının ardından ANKA'dan Kemal Özdilek'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Cumhur İttifakı’nın zaman zaman sert çıkışlarını görüyoruz. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Afgan mülteciler konusunda yaptığı sert bir açıklama var. Dolayısıyla Cumhur İttifakı’nda birtakım gelişmeler olabilir. ‘MHP’nin yeri Millet İttifakı’dır’ diyoruz.

“İYİ PARTİ TÜRKİYE’YE İYİ GELECEK”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 yıldır il, ilçe ve Türkiye’nin birçok yerini gezerek ziyaretler yapıyor. 58 il, yaklaşık 345 ilçede vatandaşların dertleri dinlendi. 1 Ağustos-1 Eylül arasında İYİ Parti tam kadro olarak sahaya indi ve hiçbir ayrım yapmaksızın il, ilçe, köy ve belde ziyaretlerini gerçekleştirmiş bulunmaktadır. İYİ parti, kapı kapı esnaf geziyor. Ciddi anlamda bir ekonomik krizin olduğunu esnaflarımız dile getiriyor. Şu an ve yakın zamanda yapılan anketlere bakıldığında İYİ Parti oyunu yükselten tek partidir.”

BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinden ayrılarak yeni parti kuran ve CHP ile “Millet İttifakı” içinde yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e iki kez “evine dön” çağrısı yapmıştı.