İYİ Partili Özkan: Gezi Parkı kararı tamamen 23 Haziran'ın hesaplaşması

23 Mart 2021 Salı, 12:50

Halk TV'de "Haber Masası" programına konuk olan İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkan, konuya yönelik açıklamalarda bulundu.

"TAMAMEN RÖVANŞİST DUYGULAR"

İBB'nin mülkiyetindeki Taksim Gezi Parkı'nın 'Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçmesine tepki gösteren İYİ Parti'li İbrahim Özkan, iktidarın belediyeye yönelik ilk tasarrufu olmadığını söyledi. Özkan, şunları ifade etti:

"Galata Kulesi, 150 senedir İBB kontrolündeyken, maalesef şimdi Kültür Bakanlığı'na geçti. İBB Binası Saraçhane'deki mevcut binayla ilgili de aynı durum yapıldı biliyorsunuz. 2. kategorideyken 1. kategoriye getirildi.

Ayasofya ne ise İBB binası da aynı hale getirildi. Bir sene beklediler. O belgeyi istediler, bu belgeyi istediler. Ortaya çıkan sonuç, sadece boya ve badana yapabilirsiniz şeklinde. Bu Gezi Parkı meselesi de aynı şekilde. Bu yapılanların tamamen rövanşist duygular olduğu kanaatindeyiz.

"TAMAMEN ENGELLEMEYE YÖNELİK, TAMAMEN HUKUKSUZ"

İBB'nin mülkiyetinde olan Gezi Parkı meselesiyle ilgili, ülkede ciddi çalkantılar oldu, halk oranın mevcut halinin korunması için mücadele etti. Gezi’yle bir hesaplaşma bu aslında... Sayın İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim'de bulunan meydan için bir mimari tasarım yarışması düzenledi. Yeni yılın ilk haftasında da kazanan Mimarlık firmalarına ödülleri verildi. Bu ödülleri vermeye ilçe belediye başkanları da davet edildi. Taksim, Beyoğlu'na bağlı olmasına rağmen, Beyoğlu Belediye Başkanı toplantıya gelemedi. Orada yapılmak istenen şey neydi? O meydanın daha güzel bir hale gelmesiydi.

“TAKSİM MEYDANI BUGÜN BİR BETONDAN İBARET”

Taksim Meydanı bugün bir betondan ibaret, güzelleştirilmesi adına böyle bir yarışma yapıldı. 350 bin İstanbul halkı buraya oy verdi. Ve tamamen bağımsız otoriteler tarafından bir tercih yapıldı. Tam imalat yapılacaktı ki bu kararla karşılaştık. Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı diye ilk defa duyduğumuz bir vakfa devredildi. Tamamen engellemeye yönelik ve tamamen hukuksuz. Ülkede her şey için gece istihareye yatıyorlar; bu gece hangi kararnameyi çıkaralım, nereye el koyalım, derdi hasıl olmuş durumda.

Çok üzücü bir durum bu. Gezi Parkı meselesi, bizim perspektifimizde tamamen Millet İttifakı belediyelerini durdurmak, yaptıkları hizmetleri göstermemek adına yapılan çalışmalar...

Gezi Parkı'nı İBB'den almak için İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle bir istişare yapmak bile yok. 2 sene dolmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanı İBB Başkanına daha randevu vermedi."

"BU KADAR TARİHİ TAHRİBAT YAPAN BİR ANLAYIŞ OLAMAZ"

İYİ Parti'li İbrahim Özkan, İBB'nin konuyu yargıya taşıyacağını ve dolayısıyla onun sonucunu beklemek durumunda olduklarını belirtirken, "Bu konular maalesef sürekli yaşadığımız konular. En son Divanhane Karakolu'nda da aynı durum yaşandı. Koruma Kurulu diye bir kurul var, bu koruma kurulu aslında Korumama Kurulu! Gelişmiş ülkelerde tarihi yapıların etrafına şehirler konumlandırılır. Bizde de şehri büyütmek veyahut bir otopark yapmak için orada tarihi bir bina varsa o yıkılır" diye konuştu.

Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar tarihi tahribat yapan bir anlayış olamaz. Sürekli bir vakıf üretiliyor. Bu vakfı da ilk defa duyduk. İBB kontrolündendir park ve bahçeler, bu meydanlar. Bu meydanlardaki tasarruf hakkı da büyükşehir belediyesindedir. Dolayısıyla yaptıkları işler hukuksuz ve kanunsuz. İBB konuyla ilgili gerekli itirazlarını yapıp konuyu idari yargıya mutlaka götürecektir, biz de konuyu halka duyurmak için elimizden geleni yapacağız. Bu konunun hukuksuz olduğunu, İstanbul halkının lehine olmadığını her yerde anlatacağız."

"ÜLKEYİ BİR KİŞİ YÖNETİYOR; TBMM YOK HÜKMÜNDE!"

Avrupa Sözleşmesi'nin feshedilmesini eleştiren İbrahim Özkan, şunları dile getirdi:

"Avrupa'da düştüğümüz durum belli. İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili TBMM'de oy birliğiyle alınmış olan bir kararı, bir gece hukuksuz bir şekilde Cumhurbaşkanı bir kararnameyle tamamen iptal edebiliyor. Uluslararası arenayı takip etsinler. Neler yazıyorlar ülkemiz hakkında?

Ülkenin durumu belli, Asya Borsaları açıldı gece yarısı baktınız, dövizdeki hareketlilik, perişan esnaf. Mesele tamamen gündemi değiştirmek. Bu nasıl bir düşünsel yapının ürünüdür. Söyleyecek fazla bir şey yok. Ülkeyi bir kişi yönetiyor; o ne derse o oluyor. Ülkede TBMM'nin hiçbir geçerliliği yok. 600 milletvekili boş yere maaş alıyor. Onların almış oldukları kararların hiçbir anlamı yok. Artık yeni adet, gece yarısı bir kararname çıkartılıyor ve bakıyorsunuz ülkede bir çok şey değişmiş durumda."