İYİ Parti'li Paçacı: 'Bir ülkenin Cumhurbaşkanı miting düzenliyorsa...'

11 Eylül 2020 Cuma, 13:38

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şu değerlendirmelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI MİTİNG DÜZENLİYORSA: Pandemi özellikle son bir ayda ülkemizde çok ciddi oranda artış göstermektedir. Aldığımız bilgiler Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamların çok üzerinde olduğunu göstermektedir.Özellikle sağlık sisteminin ve ekonominin büyük hasar görmesi kaçınılmazdır.

Salgınla mücadele, sorumlu ve bilinçli davranış gerektirir. Şayet bir ülkenin Cumhurbaşkanı miting düzenliyorsa ve vatandaşın üzerine çay paketleri atıyorsa, vatandaşın da düğün yapıp halay çekmesini önleyemezsiniz. Devleti yönetenlerin vatandaşa örnek olması gerekir. İktidar, maalesef uygulamaları ile bu temel görevi yerine getirememektedir.

VATANDAŞIN TASARRUFLARINA EL KONULMASI DEMEKTİR: Ülkeyi yönetenler ekonomiyi toz pembe göstermeye çalışsa da ekonomik kriz derinleşerek vatandaş üzerindeki tahribatını artırmayı sürdürmektedir. Bugün Türkiye’nin en büyük problemi iktidarın hem kendi vatandaşına hem de iç ve dış piyasalara karşı güvenini kaybetmiş olmasıdır. Baskıcı, müdahaleci ve şeffaf olmayan bir yönetim tarzı sürdürülemez.

Sayın Cumhurbaşkanı, 7 Eylül 2020 tarihinde verdiği demeç ile bireysel emeklilik sisteminde (BES) biriken 154 Milyar TL tutarındaki fonu reel sektöre uzun vadeli ve düşük maliyetli kaynak olarak aktarılabileceğini ifade etmiştir. BES fonlarına yatırılan paraların ve katkı payların zaten % 80 nine yakın tutarı Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerinde bulunmaktadır. Başka bir ifade ile 154 Milyar TL nin zaten % 80 i kullanılmış durumdadır. Fonun menkul kıymet dışında kullanılabilmesi vatandaşın tasarruflarına el koyulması anlamını taşımaktadır.

BİR YILDA YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİ İŞSİZ: TÜİK, Haziran 2020 işsizlik verilerini açıkladı. TÜİK’in verilerine göre işsizlik oranı % 13.4 ve genç nüfusta işsizlik oranı% 26.1 oldu. Bu verilere göre son bir yılda yaklaşık 2 milyon kişi işsiz kaldı. İşten çıkarmanın yasak olduğu ve kısa çalışma ödeneği adı altında yaklaşık 3.5 milyon kişinin de işsiz olduğu dikkate alınırsa ülkemizde işsizliğin boyutunun açıklanan resmi rakamların çok üzerinde olduğu görülmektedir.

ALBAYRAK’A TAVSİYE: Sayın Cumhurbaşkanı ve damadı Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 7 Eylül de yaptığı açıklamalarda “Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile vatandaşlarımızı, esnaflarımızı ve firmalarımızı salgının etkilerine karşı korumaya aldık” ifadelerini kullanmışlardır. Merak ediyoruz, esnaflarımızı ve firmalarımızı hangi tedbirleri alarak korumaya aldınız. Ayrıca firmalarımızın aldığı yeni siparişlerle son iki buçuk yılın en yüksek değerine ulaştığını ifade etmektedirler. Hangi siparişler alındı. Doğrusu merak ediyoruz. “Güneş balçıkla sıvanmaz.”

Ekonomi, algı yönetimiyle yönetilemez. Bu ifadelerle vatandaşı değil kendilerini aldattıklarını umarım fark ederler. Sayın Cumhurbaşkanı, sürekli IMF’ye olan “23.5 milyar dolarlık borcumuzu ödeyerek ülkemize ekonomik bağımsızlığı biz kazandırdık” demektedir. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı 2002’de görevi devraldığında ülkemizin dış borcunun 126 milyar dolar iken; bugün bu borcun 431 milyar dolar olduğunu nedense ifade etmiyor.

Unuttuysa biz hatırlatmış olalım. Albayrak ise, stratejik reformların hız kesmeden devam ettiğini vurgulamaktadır. Lütfen şu stratejik reformları ve yatırımları açıklayın da herkes bilgi sahibi olsun. Sanayide çarkların güçlü şekilde döndüğünü ifade eden Albayrak’a tavsiyem saraydan çıkıp bir sanayi sitesine gitmesi ve oradaki çarkların gerçek durumunu görmesidir.

YANLIŞ UYGULAMALAR DÖVİZ KURU VE ENFLASYONDA ARTIŞA SEBEP OLACAKTIR: Bugün cari işlemler dengesi açıklandı. Temmuz ayında 1.82 milyar dolar açık verildiği ifade edildi. Ocak - Temmuz ayı toplam cari işlemler açığı 21.4 milyar doları bulmuştur. Öyle görünüyor ki yıl sonuna kadar bu açık ciddi oranda artmaya devam edecektir. Milli paramız, Türk Lirası, her geçen gün değer kaybetmektedir.

Hangi veriyi ele alırsak alalım tablolar ve veriler çok ciddi bir çöküşün yaşanacağının işaretlerini vermektedir. Yanlış uygulamalar ve denemeler önümüzdeki aylarda döviz kuru ve enflasyonda artışa sebep olacaktır. Türkiye yönetilemiyor. Tek adam rejimi iki yılda iflas etmiştir. Tahribatın boyutu daha fazla artmadan bir an önce ortak aklın hakim kılındığı güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüş şarttır.