İYİ Partili Türkkan: AKP yeni bir çözüm süreci için ısınma turları atıyor

21 Mayıs 2020 Perşembe, 14:58

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nun 8 Mayıs'ta Twitter hesabından "Cumhurbaşkanının yüzde 50'den fazla oyla seçilmesinin bazı anlamları üzerine" başlıklı metinde kullanıldığı dilin "kabul edilemez" olduğunu savundu. Açıklamada geçen "Türkiye toplumu" ifadesinin yeni bir çözüm sürecinin ısınma turları olduğunu belirten Türkkan, “Machiavellist AK Parti zihniyeti, yeni bir çözüm süreci için ısınma turları atıyor. Beştepe’nin kimlerden oluştuğu belli olmayan Kurulları, muhalefeti toplum mühendisliğiyle suçlarken dikkatli olsun” dedi.

Türkkan, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, 8 Mayıs’ta Twitter hesabı üzerinden ‘Cumhurbaşkanı’nın yüzde elliden fazla oy ile seçilmesinin bazı anlamları üzerine’ başlıklı bir açıklama yayımladı. Kurul açıklamada, ‘Türk Toplumu’ yerine ‘Türkiye Toplumu’ demiş, bunu da farklı cümleler içinde 3 kez aynı şekilde kullanarak büyük bir yanlışın, hatanın, acziyetin örneğini sergilemiştir. Belki de bir mesaj verilmeye çalışılmıştır. 1924 Anayasası’nın 88. Maddesinde “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle (Türk) ıtlak olunur” denilerek bu ülkede yaşayan halkın bir bütün olarak Türk Milleti olduğuna 96 yıl önce vurgu yapılmıştır. Şu anda yürürlükte olan Anayasamızın 66. maddesinde ‘Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür’ ifadesi kullanılarak, kimlik ayrımı yapmaksızın kimseyi ötekileştirmeden, ayrımcılık yapmadan net bir tanım konmuştur. Peki o zaman Devletin en üst makamına bağlı bir kurul tarafından yayımlanan metinde kullanılan ‘Türkiye Toplumu’ ifadesi neyin nesidir?

"BİLİNÇLİ OLARAK KULLANILMAKTADIR"

2002’den beri Türk’üm demekten özellikle kaçınan İktidar, Siyasal olarak adı olmayan “tek millet” söylemini bilinçli olarak kullanmaktadır. Bugün ise geldikleri aşamada artık Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu eli ile Türk Milleti yerine Türkiye Toplumu ifadesi resmi devlet belgelerine bilinçli olarak sokulmuştur. Türkiye toplumunda hiçbir kimlik grubunun yüzde 50’den daha büyük olmadığı ifade edilmiştir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin neden Türk Milleti, Türk devleti, Türk bayrağı ve Türk vatanı diyemediği ortaya çıkmıştır. Beştepe, milliyetsiz tek millet tezine, sahte sosyolojik-politik meşruluk kazandırmaya çalışmaktadır.

"AK PARTİ ZİHNİYETİ, YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ İÇİN ISINMA TURLARI ATIYOR"

Hiçbir pragmatik fikirden kaçınmayan, amaca giden yolda herşey mübahdır diyen Machiavellist AK Parti zihniyeti, yeni bir çözüm süreci için ısınma turları atıyor. Beştepe’nin kimlerden oluştuğu belli olmayan Kurulları, muhalefeti toplum mühendisliğiyle suçlarken dikkatli olsun.Uyuşturucu baronu İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin avukatlığına soyunan Burhan Kuzu’nun da üyesi olduğu Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu bilsin ki, bu ucube sistem, tarihin çöplüğüne atılmaya mahkumdur.Yerel seçimleri kazanmak uğruna Öcalan’ın kardeşini ekrana çıkaran, İmralı Canisinin mektubundan medet ummaktan bile çekinmeyen AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ve ortağı anlaşılan bu sefer yeni bir çözüm sürecine bel bağlamışlar.”