İYİ Partili Türkkan'dan gece sokağa çıkma yasağına tepki: Erdoğan’a göre virüs güneşi sevmiyor

01 Haziran 2021 Salı, 16:28

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, TBMM’de yaptığı basın açıklamasında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HAFTADA FAZLADAN 1 GÜN VE GÜNDE 1 SAAT LÜTFEDİLDİ"

Türkkan'ın açıklaması şöyle:

"Lokanta, restoran ve kafeler açıldı ama saat 21:00'den sonra yasak. Gündüz sokağa çıkmak serbest, ama gece yasak, çünkü virüs bulaşabilir gece. Böyle bir virüs bu. Sayın Erdoğan’a göre virüs güneşi sevmiyor. Virüs şeytan gibi geceleri dolaşıyor. Anlaşılan Yeni Türkiye dedikleri ülkede; bir, geceleri virüs denilen bu illet sokaklara çıkıyor, bir de Cumhurbaşkanı’nın gece kararnameleri yazılıyor. Yeni kararlara baktığımızda ne görüyoruz biliyor musunuz kısaca; haftada fazladan 1 gün ve günde 1 saat lütfedildi. Tüm dünya normale dönerken Türkiye’nin yaz sezonunda bile anormalliğin içerisine itilmesi bu iktidarın beceriksizliğinden başka bir şey değildir.

"İKTİDAR, GİZLİ AJANDASI İÇİN FIRSATÇILIK PEŞİNDE"

Sinemalar açık tiyatrolar kapalı. Buradan sormak istiyorum; siz Pandemi mi yönetiyorsunuz muhalefet mi engelliyorsunuz? Açık hava konserlerinin bahanesi ne? Ak Parti zihniyetine göre müzikten, sahneden, sanattan korkmak, korkanlar için makul gibi görünse de beyhude bir tavırdan öteye geçemez. Keyfi yasaklar aşının yerine geçemez. Aşıyı getirin. Keyfi yasaklardan bıktık, usandık gerçekten. Tiyatro ve sahnelere getirilen yasakların devam etmesi keyfidir. Bu ülkenin birbirinden değerli müzisyenlerinin, müzik emekçilerinin, sahne sanatçılarının mahkum edilmesi sadece ideolojiktir. İktidar salgınla mücadele etmek yerine, kendi gizli ajandası için fırsatçılık peşinde koşmaktadır.

“RİZE'DEN SONRA 'AMAN ÖDÜM KOPTU' DİYECEK ZANNETTİNİZ, ÇOK BEKLERLER”

Bu ucube sisteme meydan okuyan Sayın Meral Akşener, Rize’den sonra ‘Aman ödüm koptu!’ diyecek zannettiniz? Çok beklerler. Bu ucube sistem devrilene kadar biz İYİ Parti olarak dimdik durmaya, gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Sayın Meral Akşener'in toplumda çok büyük karşılık görmesi, oyları düşen Ak Parti ve küçük ortağını fena halde sinirlendiriyor! Saldırılara bir de bu gözle bakmak lâzım!"

“BÜYÜK BİR ÇELİŞKİ, BÜYÜK BİR ŞANSSIZ İFADEDİR”

Türkkan, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın "Biz parlamenter rejimi 'vesayetin merkezi' olarak görüyoruz" açıklamasına ilişkin de şunları söyledi:

"Eğer Türkiye’de bir vesayet varsa o da yürütmenin yargı ve yasamayı tahakküm altına aldığı ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ adını verdikleri bu ucube sistemdir. Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türk milletine ödettiği ekonomik ve sosyal bedeller ortadayken, bu ucube düzeni savunmak adına bir parlamento üyesinin, parlamenter sistemi vesayetin odağı olarak gördüğünü ifade etmesi büyük bir çelişki, büyük bir şansız ifadedir."

“TÜM MARMARA İÇİNDEKİ CANLILARLA BERABER ÖLÜYOR”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, Marmara Denizi'nde yaşanan 'salya' sorunu ile ilgili de şunları söyledi:

"Acilen önlem alınması gereken bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Fatih’in emanetlerini maalesef teker teker kaybediyoruz. Marmara Denizi'ndeki salya bize Fatih'ten miras kalmadığına göre hesabını da biz vermeliyiz. Çözümünü de biz bulmalıyız. Kanal İstanbul için boğazdaki tanker trafiğini bahane gösterenlere sesleniyorum. Şu an bir petrol tankeri faciasından çok daha kötüsünü yaşıyoruz. Tüm Marmara Denizi, içindeki canlılarla beraber ölüyor. Marmara Denizi hızla bir foseptik çukuruna dönüşüyor. Üzerindeki beyaz örtüyle bir mesaj gönderiyor. 'Kurtarın beni' diyor."

"TARİH SİZİ EN HAFİF TABİRLE DELİ OLARAK ANACAKTIR"

"Haziran’da Kanal İstanbul’un temelini atmakla böbürlenenlere sesleniyorum; temel atmaya giderken Marmara kıyılarını gezin. Kanal İstanbul güzergahında lağım İstanbul’u göreceksiniz. Haziran ayında siz Marmara’yı kurtarmak yerine Kanal İstanbul denen ihanet projesinin temelini atıyorsunuz. Tarih sizi en hafif tabirle deli olarak anacaktır."

"ÇEKİN ELİNİZİ SALDA'DAN"

Salda Gölü'ndeki kirliliğe işaret eden Türkkan, hükümeti uyarırken şunları söyledi:

"Marmara’yı nasıl ranta kurban ettiler ise; daha yakın zamana kadar Türkiye’nin saklı cennet köşelerinden olan Salda Gölü’nü de yok ettiler. Düne kadar çok az insan biliyordu Salda’yı. Sosyal medya ve özellikle İnstagram’ın da etkisiyle Türkiye’nin Maldivleri olan göl herkesin ilgisini çekti. Üstüne NASA tarafından dünyada Mars’a karakteristik olarak benzeyen tek yer olduğu belirtildi. Önemi vurgulandı. İşte Ak Parti İktidarı paranın kokusunu burada aldı. Bırakın gitmeyi ayak bile basılmaması gereken göle, millet bahçesi yapmaya kalktılar. Çekin elinizi Salda’dan."