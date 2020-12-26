İYİ Parti'li Usta: Altınla borçlanma Hindistan dışında başka yerde yok Türkiye bunu yaptı

26 Aralık 2020 Cumartesi, 16:05

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Usta, Merkez Bankası'nın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumu değerlendirdi.

Usta, hazinenin borçlanma stratejilerine de tepki göstererek, "Altınla borçlanma benim bildiğim kadarıyla Hindistan dışında başka bir yerde yok Türkiye bunu yaptı. Yurt içinde dövizle borçlanmayı da biz yirmi yıl geride bırakmıştık. Yani yirmi yıl önce bıraktığımız şeylere niye bu ekonomi mecbur kalıyor? " şeklinde konuştu.

Usta, özetle şunları söyledi:

EN GÜÇLÜ ARAÇ İTİBAR: Şeffaflık konusunun önemli olduğunu Sayın Başkan da ifade etti. 'Bundan sonra şeffaf olacağız' dedi. Bu, çok önemli merkez bankaları açısından. Yani Merkez Bankasının elindeki en güçlü araç, itibarıdır. Bu itibarda, bir defa, bağımsızlığının korunması, artı, şeffaflıktan geçiyor. Burada, şeffaflık konusunda Sayın Başkan, daha fazla itibar kazanabilmeniz için geçmişte yapılan bir kısım konuların da açıklığa kavuşturulması konusunda gayretli olmanızın ben gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani örneğin şu son bir, bir buçuk yıllık dönemde yaklaşık 125 milyar dolarlık bir Merkez Bankası rezervi erimesi var. Bu, hakikaten kime satıldı, hangi fiyattan satıldı ve nasıl bir prosedürle, hangi şekilde satıldı? Bunların piyasa tarafından bilinmesi gerekir.

SUNUMUN ÖTESİNDE BİR ŞEYLER BİLMEMİZ GEREKİR: Burada yani kapalı toplantı yapıyoruz fakat piyasaya yapılan sunum, bize yapılıyor. Bu değil! Yani burası eğer Plan ve Bütçe Komisyonuysa, burası bütçeyle ilgili kararlar veren, işte kanunlar çıkartan, harcama kararları, vergi kararları veren bir yerse hakikaten bizim, piyasaya yapılan sunumun biraz daha ötesinde bir şeyler bilmemiz gerekir, en azından riskler konusunda birtakım şeyler bilmemiz gerekir. Bu sunum, piyasaya yapılan normal bir sunum.

DÜŞÜK GELİR YÜKSEK BORÇLULUK: Ekonomideki gelir düştü yani millî gelir düşüyor zaten. Gelir düşüyor fakat borçluluk yüksek ve hızlı artan bir borçluluk var her kesim için hane halkında da var, bu firmalarda da var, ekonominin genelinde de var. Bu sorun da mutlaka yönetilmesi gereken, çözülmesi gereken bir sorun. Düşük gelir yüksek borçluluk sorunu, önümüzde ciddi bir sıkıntı olarak duruyor.

ALTINLA BORÇLANMAYI HİNDİSTAN DIŞINDA, TÜRKİYE YAPTI: Hazine borçlanma stratejisinde ciddi hatalar oldu. Biliyorsunuz, 2018 Temmuzundan sonra altın ve dövize dayalı borçlanma oldu. Bizim hesaplarımıza göre, burada normal TL cari faizlere göre 135 milyar TL üzerinde anapara ve faiz yükü olarak, daha doğrusu 'faiz' diyelim hepsine, anapara olarak ödenecek belki bir kısmı altın ve dolar artışından dolayı, böyle bir artış oldu.

Yani yanlıştır, altınla borçlanma benim bildiğim kadarıyla Hindistan dışında başka bir yerde yok Türkiye bunu yaptı. Yurt içinde dövizle borçlanmayı da biz yirmi yıl geride bırakmıştık. Yani yirmi yıl önce bıraktığımız şeylere niye bu ekonomi mecbur kalıyor?