İzmir, Aydın ve Manisalıları itham eden Coşkun Sabah hakkında suç duyurusu

21 Aralık 2020 Pazartesi, 16:46

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taner Kazanoğlu, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçunu işlediği gerekçesiyle şarkıcı Coşkun Sabah hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Kızının bikinili fotoğrafının gündeme gelmesi üzerine Coşkun Sabah, "Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer” açıklamasını yapmıştı.

Çoşkun Sabah, bir gazete ile yaptığı röportajda, bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan kızıyla ilgili bir soruya şöyle cevap vermişti:

“O olayın evveliyatı var. Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram'ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?”

Coşkun Sabah’ın bu sözleri üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taner kazanoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında ırkçılık hatta bölücülüğe varan bir ayrım yaparak, kendisinin gelenek ve göreneklerini olduğunu beyan ettikten sonra İzmir, Aydın, Manisa illerinin ismini özellikle belirtip, bu illerde yaşayan vatandaşları açık açık ‘namuslu’ olmamakla itham ettiği” gerekçesiyle Coşkun Sabah hakkında suç duyurusunda bulundu.

'İSPAT EDENLERE 1 MİLYON DOLAR ÖDEMEYE HAZIRIM'

Aydın, İzmir ve Manisalıları ayağa kaldıran ve sosyal medyadan binlerce paylaşım yapılan haberler üzerine Sabah’tan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yayımladığı videolar ile hakkındaki asılsız haberler için yasal hakkını kullanacağını açıklayan Sabah, şöyle konuştu:

"İzmir ile beni kapıştırmaya hiç uğraşmayın. Benim ağzımdan böyle bir söz çıkmadı, böyle bir söylem olmadı. ‘Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım’ diye falan. Bunu ispat edene 1 milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt ediyorum. İşte Çağlayan da orada. Bu videoyu da delil olarak savcıya sunabilirler. Böyle bir söylemi çıkartsınlar, 1 milyon dolar ananızın ak sütü gibi size helal olur. Bu bir iftira.

Aydın, İzmir, Manisa olarak şehir örnekleri verdim ki vermez olaydım. Buralar Türkiyemizin modern kentlerinden. Buralarda bu tür fotoğraflar normal karşılanır ama doğuda yakışık almaz diyorum. Batı gibi çağdaş düşünemiyor diyorum. Bunda ne var ya! Burada Manisa’ya, Aydın’a, İzmir’e hakaret mi var yoksa övgü mü var? Benim içim dışım bir. Türkiye’nin her köşesinin sevdalısıyım. Ben Türkiye’de bir döneme imza attım ve 40 yıldır bu piyasadayım. Ne konuşursam kulağım da duyar. Ama etraf bunu saptırıyorsa, iftira atıyorsa diyecek bir şey bulamıyorum. Böyle doğruları konuşan sanatçı az bulursunuz. Öyle abuk subuk, gaza gelip, işi irdelemeden yorumlar yapmayın."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sosyal medya hesabından avukatı ile birlikte Çağlayan Adliyesi önünden bir fotoğraf paylaşan Sabah, haberin yer aldığı gazete ve haberi hazırlayan muhabir hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Sabah, paylaşımında şunları söyledi:

"Çağlayan adliye önü değerli avukatım Berrin Ayata ile, Posta ya ve muhabir Alev e asılsız başlık yazısından mahkeme dava açıldı ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.. Çok mutluyum."



