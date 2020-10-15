İzmir iş dünyasından Soyer'in eğitim seferberliğine detsek

15 Ekim 2020 Perşembe, 09:13

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, STK’lerle düzenli olarak bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğu toplantılar kapsamında İZSİAD yönetimi ile bir araya geldi. İZSİAD’ın öneri, talep ve projelerini dinleyen Başkan Soyer, hem İZSİAD’ın projelerine destek vereceklerini belirtti hem de Büyükşehir Belediyesi’nin yürüyen projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, pandemi nedeniyle ara verilen toplantılara tekrar başlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantıda İZSİAD olarak çeşitli konularda öneriler ve projeler sunduklarını söyleyen Küçükkurt, “Sayın başkanımız Soyer de bu projeleri dinledi ve birçoğuna katkı koyabileceklerini belirtti. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin proje ve çalışmalarına katkı verebileceğimizi belirttik” dedi.

Verimli bir toplantı yaptıklarını söyleyen Küçükkurt, “Ayrıca uzaktan eğitim konusunda tablet sıkıntısı çeken geliri düşük ailelere destek olmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı uzaktan eğitim kampanyasına da İZSİAD olarak 100 tablet ile katılma kararı da aldık” diye konuştu.

Toplantıda konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şenol Aslanoğlu,ise Büyükşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezi’nde yer alacak genç girişimciler için mentör desteği vermek istediklerini belirtti.

İZSİAD olarak mentörleri ve o mentörlerin eğitim almalarını sağlayabileceklerini belirten Aslanoğlu, “Büyükşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezi mentileri, İZSİAD da mentörleri sağlayarak bir işbirliği yapabiliriz. Ayrıca İZSİAD-İBB işbirliği ile Arena’da bir ‘hackathlon’ düzenleyebiliriz” dedi.

İZSİAD’ın Büyükşehir Belediyesi Girişimcilik Merkezi’ne mentör desteği ve eğitim konusunda katkısını değerli bulduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bunu hemen yapalım. Bize mentör konusunda bir çalışma yaparak iletin, bu konuda bir ön hazırlık yaparak bu işe hemen girişelim” dedi.

Uzaktan eğitim konusunda çok büyük bir kesimin sorun yaşadığını söyleyen Soyer, “Binlerce evde tablet yok. Okul çağında 3 çocuğun olduğu evde bir tane akıllı telefon var. Hangisi kullanacak belli değil. Diğer iki çocuk ne yapacak. Tableti, telefonu, interneti olmayan bir çok aile destek bekliyor. Bu bakımdan bu kampanyamıza verilecek her destek büyük önem arz ediyor. İZSİAD’ın 100 tabletlik desteği için teşekkür ederiz” diye konuştu.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Talak’ın gündeme getirmesi üzerine Yeşildere sırtları için hazırlanan proje hakkında da bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu alanın tamamını kapsayan bir proje yarışması yaptık, bitirdik. Uygulama projesinin çizilmesi aşamasındayız. Tüm vadiyi dönüştüreceğiz” dedi.

İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kara’nın Şaşal suyunun ambalajlı olarak İzmir halkının kullanımına sunulması konusundaki sorusuna da yanıt veren Soyer, “Bu konuda İZSU’ya talimat verdim, gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bu suyu kullanıma sokma konusunda kararlıyız, yapacağız” dedi.

KEMERALTI VE BUCA METROSU

Büyükşehir’in yürüttüğü projeler hakkında da bilgi veren Soyer, “Kemeraltı İzmir’in kaldıracıdır. 24 saat yaşayan bir Kemeraltı yaratmak için çalışıyoruz. Öncelikli işlerimizin başında Kemeraltı geliyor” dedi. Buca Metrosu projesinin İzmir’in en büyük yatırımı olacağını vurgulayan Soyer, 2021’de temel atmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca acil müdahale timleri kurarak alt yapı ve üst yapı açısından sorunlu mahallelerde sıkıntılara anında müdahale ettiklerini söyleyen Soyer, “Konak’ta 4, Buca’da 3 mahallede bu acil müdahale timlerimiz çalıştı. Verimli bir uygulamaya imza attığımızı düşünüyorum” dedi.