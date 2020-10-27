İzmir Valiliği'nden 29 Ekim etkinliklerine yasak kararı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği fener alayı yürüyüşü, Anadolu Ateşi dans gösterisi, Feridun Düzağaç ve Gülce Başer’in katılacağı şiir dinletisi pandemi önlemleri gerekçesiyle İzmir Valiliği tarafından iptal edildi.
Ayasofya’nın 350 bin kişi ile ibadete açılması ve Malazgirt Zaferi etkinliklerinin günlerce gerçekleştirilmesine karşın; 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na da kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanı Sülayman Soylu imzasıyla valiliklere gönderilen genelgede, "Tören ve Kutlama Komitesi tarafından düzenlenen ve vali/kaymakam tarafından onaylanan tören ve kutlamaların dışındaki programlara izin verilmeyeceği" belirtildi.
İZMİR'DE BAZI ETKİNLİKLER YASAKLANDI
İzmir Valiliği de bakanlığın genelgesi kapsamında kentte bazı etkinliklerin yapılmasına izin vermedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği fener alayı yürüyüşü, Anadolu Ateşi dans gösterisi, Feridun Düzağaç ve Gülce Başer’in katılacağı şiir dinletisi, pandemi önlemleri nedeniyle İzmir Valiliği tarafından iptal edildi.
İzmir'in 29 Ekim kutlama programı için tıklayın...
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