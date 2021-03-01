İzmir'de 2 bin yıllık kitabe bulundu
İzmir Ödemiş ilçesinde tarlada traktörün pulluğuna takılarak ortaya çıkarılan yaklaşık 2 bin yıllık olduğu sanılan tarihi eser, müzeye teslim edildi.
Pirinççi Mahallesinde fidan dikmek için tarlasını süren Coşkun Ergin ile ortağı Yüksel Esen, traktörün pulluğuna bir taş takıldığını fark etti.
İş makinasıyla bir bölümünü çıkararak inceledikleri taşın tarihi eser olabileceğini düşünen iki çiftçi, jandarma ve müze ekiplerine bilgi verdi.
MÜZDEYE TESLİM EDİLDİ
Uzmanların ilk incelemesinde 170 santimetre boyunda ve 64 santimetre enindeki taşın Roma Dönemine ait 2 bin yıllık kitabe olduğunu değerlendirdiği eser, Ödemiş Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Pirinççi Mahallesi Muhtarı Yalçın Kocakabak, köyde ilk kez tarihi eser bulunduğunu gördüklerini, çiftçilerin bilinçli davranarak hemen jandarmayı haberdar ettiğini, taşın ekipler nezaretinde topraktan çıkarıldığını ifade etti.
En Çok Okunan Haberler
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Son anket açıklandı: Muharrem İnce detayı
- Oğlunu 'kurban edeceğini' söyleyip boğazını kesti!
- Bahçeli’nin danışmanından Erbakan anmasına sert tepki!
- AKP'den Kaftancıoğlu'na kahve daveti
- Katarlı yayıncıdan Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!
- “Bu çatışmalar artık bitmeli”
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- Soylu 'yeşil ışık' yakmıştı
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Son anket açıklandı: Muharrem İnce detayı
- Oğlunu 'kurban edeceğini' söyleyip boğazını kesti!
- Bahçeli’nin danışmanından Erbakan anmasına sert tepki!
- AKP'den Kaftancıoğlu'na kahve daveti
- Katarlı yayıncıdan Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!
- “Bu çatışmalar artık bitmeli”
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- Soylu 'yeşil ışık' yakmıştı